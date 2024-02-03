人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

三部门：力促非化石能源消费 扩大绿证交易范围

杜雨萌
2024年02月03日08:49 | 来源：证券日报
小字号

原标题：三部门：力促非化石能源消费 扩大绿证交易范围

2月2日，国家发展改革委、国家统计局、国家能源局发布《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》（以下简称《通知》），旨在完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，拓展绿色电力证书（以下简称“绿证”）应用场景，深入推进能源消费革命，加快经济社会发展全面绿色转型，推动完成“十四五”能耗强度下降约束性指标。

《通知》在加强绿证与能耗双控政策衔接方面，提出实施非化石能源不纳入能源消耗总量和强度调控，推动绿证交易电量纳入节能评价考核指标核算，明确绿证交易电量扣除方式，避免可再生能源消费量重复扣除。

《通知》称，要坚持节约优先、能效引领，持续加大节能工作力度，切实加强节能日常管理，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目上马，扎实推进重点领域节能降碳改造。将绿证作为可再生能源电力消费基础凭证，加强绿证与能耗双控政策有效衔接，将绿证交易对应电量纳入“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核指标核算，大力促进非化石能源消费。

在夯实绿证核发和交易基础方面，《通知》提出，要加快可再生能源项目建档立卡和绿证核发。落实绿证全覆盖等工作部署，加快制定绿证核发和交易规则。到2024年6月底，全国集中式可再生能源发电项目基本完成建档立卡，分布式项目建档立卡规模进一步提升；要扩大绿证交易范围。鼓励各地区实行新上项目可再生能源消费承诺制，加快建立高耗能企业可再生能源强制消费机制，合理提高消费比例要求。鼓励相关项目通过购买绿证绿电进行可再生能源消费替代，扩大绿证市场需求。推动中央企业、地方国有企业、机关和事业单位发挥带头作用，稳步提升可再生能源消费比例；要规范绿证交易制度。建立跨省区绿证交易协调机制和交易市场。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
抓新春先机 银行业助力春节消费“热”
　　观展民众在活动现场打卡互动。受访者供图 “打卡活动，让我感到年味儿更浓了。…
受雨雪天气影响！铁路部门对部分旅客列车进行动态调整
　　人民网北京2月2日电 （记者王连香）近日，受北方地区大范围雨雪冰冻天气影响，为确保旅客安全，铁路部门将根据天气影响情况，对部分线路旅客列车运行方案进行动态调整，采取降速、迂回、停运等预防性措施，主动规避安全风险。铁路部门提醒旅客朋友及时关注天气变化及出行服务信息，合理安排行程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部