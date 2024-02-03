原标题：多品牌卷价格卷服务 价格战尚未熄火

图①为消费者前往汽车门店咨询试驾 图②为AITO问界M9 冯雨瑶/摄

本报记者 冯雨瑶 刘 钊

2023年，汽车行业价格战几乎贯穿始末。进入2024年，价格战并未有熄火趋势。连日来，记者走访北京市海淀区的多家新能源汽车品牌4S店了解到，目前理想、哪吒、AITO问界、蔚来、极氪等品牌仍在推出购车优惠活动。

2月1日，多家新能源车企2024年1月份的产销快报悉数出炉。AITO问界、理想、极氪、小鹏、零跑、哪吒、岚图等车企1月份交付量均实现同比增长。其中，AITO问界1月份全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，同比增长636.83%，首次成为国内新势力品牌“销冠”。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示，2024年以来，多个汽车品牌仍在降价或推出优惠活动，侧面折射了市场的竞争激烈程度，价格战在2024年将会继续，而且有可能会成为一种常态。

“行业还是很卷。”在走访过程中，多家汽车4S店的销售人员向记者透露，目前各汽车品牌的价格都很透明，配置也大多相似，车企推出的优惠活动有时候更多是抢夺市场的一种无奈之举，买单的选择权最终还是在于消费者。

价格战延续

“新款理想L8马上就要上线了，目前2023款优惠4万多元，预计到新款上市优惠活动就结束了。”在一家理想汽车的4S店内，工作人员指着2023款理想L8向记者介绍。

上述工作人员称：“新款只是在旧款的基础上升级了一些配置，并无大的区别，价格会更贵一些。选旧款还是新款就看您选择‘目前的优惠’还是‘新款升级的配置’了。”

前不久，理想汽车高级副总裁邹良军透露，理想汽车2024年将挑战80万辆年销量目标，3月份将推出纯电MPV理想MEGA、L7、L8、L9三款车型的改款版本。记者在店内了解到，不止L8有优惠活动，在新款上线前，L7、L9也均有不同程度的优惠，且提车周期较短。

“这款车优惠完27万元左右。”在一家极星汽车4S店，店员告诉记者，竞争愈来愈激烈。此外，在AITO问界、极氪、哪吒等终端店，店内放置的车型均有优惠活动。

另据记者了解，龙年春节将至，埃安、特斯拉等多个汽车品牌也均推出了针对春节假期的购车优惠，通过保险补贴、定金抵现、金融政策及置换补贴等措施，吸引消费者下单。

不少造车新势力在服务上面也卷了起来。例如，蔚来在2024年2月份为用户提供了2023款车型短期购车礼遇，并同步开启2024年春节服务保障工作。春节假期期间，蔚来用户在全国769座高速公路换电站均可享受换电免服务费。

在北京社科院副研究员王鹏看来，价格战在一定程度上可以推动车企提升产品性价比，优化供应链管理，提高生产效率等，从而为消费者带来实惠。

竞争或更加激烈

在不少业内人士看来，2024年新能源汽车品牌之间的竞争或更加激烈。在走访过程中，记者也感受到了车企之间的相互较量。

据记者梳理，截至目前，包括传统车企、造车新势力在内的20余家车企公布了2024年的销售目标。多数传统车企要保守一些，定下的目标增速多在10%—30%之间。一些新势力品牌则较为激进，目标增速多在90%—200%之间。

而从多家车企1月份产销数据来看，极氪、零跑、蔚来、哪吒、小鹏、岚图等多家造车新势力展现出“开门红”势头。不过，整体来看，因受2023年底销量冲刺提前透支年初销量等因素影响，1月份汽车市场销量环比下滑明显。

谈及新能源汽车市场价格战，“谁能在价格战中凭借销量的增加取得规模优势，并能不断降低成本，谁就能获益更多。”汽车行业分析师高英对记者表示，那些具有巨大规模优势的车企，往往能在价格战中获取更多利润。

福建华策品牌定位咨询创始人、福州公孙策公关合伙人詹军豪认为，价格战可能导致部分企业过分追求市场份额，忽视研发和创新，从而削弱整个行业的竞争力。“过度的价格竞争可能导致企业利润下降，影响研发投入，进而延缓新技术的推广和应用。”

王鹏表示，从利益分配机制的角度来看，价格战将使市场份额更加向具有成本优势和品牌优势的汽车厂商集中，而那些无法适应价格竞争的企业可能会被淘汰出局。

(责编：罗知之、杨迪)

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