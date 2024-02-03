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26座！GDP万亿城市“上新”折射新活力

2024年02月03日08:56 | 来源：光明日报
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原标题：26座！GDP万亿城市“上新”折射新活力

　　 复杂严峻的经济形势下，区域经济发展能为中国经济回升向好贡献什么力量？

　　 陆续举行的地方两会传来好消息：江苏常州、山东烟台2023年GDP突破万亿元，万亿城市“家庭”迎来“新面孔”。与此同时，一些原有的万亿城市实现进阶。重庆成为中西部首个GDP突破3万亿元的城市，杭州、武汉的GDP双双突破2万亿元。

　　 GDP万亿城市从原来的24座扩容至26座，这不仅仅是数字上的跃升，更折射出区域协调发展的新活力……

　　 18年前，上海成为全国第一座GDP万亿城市。十几年间，GDP万亿城市的数量不断增加，从东部扩展到中部、西部。

　　 在中国，城市块头有大有小，区位优势、资源禀赋不尽相同。在创新上找绝活，向差异化要动力，不同规模的城市就能“舞”出风采。

　　 ——在“进”字上发力。“吨位”决定“地位”，没有一定的经济体量，就难以产生辐射力和影响力。对于一些省份和区域来说，只有“火车头”够强，整趟车才能跑得更快。

　　 以中西部首个GDP超3万亿元的城市重庆为例，2023年重庆制定新一代电子信息制造业、先进材料等产业集群高质量发展行动计划。汽车产量升至全国第二，新能源汽车产量达到50万辆，智能手机产量预计占全国6.7%。

　　 “一花独放不是春，百花齐放春满园。”在区域协调发展中，有的持续向好突破，有的加紧向上生长。拆篱笆、破障碍，伴随区域协调发展战略的推进，经济“蛋糕”越做越大。

　　 ——在“新”字上挖潜。经济发展不是“冲刺”，而是“长跑”。不断优化经济结构，求新求变，才能在长跑中展现后劲。

　　 新晋级的常州、烟台，在发展新质生产力上各有“绝活”。常州集聚了理想、比亚迪等新能源汽车企业，2023年整车产量达68万辆，不断筑牢“工业家底”；烟台拥有先进结构材料、生物医药两大国家级战略性新兴产业集群，新旧动能转换稳步推进。

　　 近日，福耀玻璃宣布，将投资57.5亿元建设汽车玻璃项目，助力合肥新能源汽车产业发展。作为安徽首个GDP万亿城市，过去十年合肥从“没有存在感的省会之一”，到如今形成“芯屏汽合”新兴产业集群，跻身国家创新型城市前十名。

　　 ——在“实”字上下功夫。GDP万亿城市“上新”受关注，因为经济总量不仅仅是一个数字，还连着公共服务、就业岗位等百姓关切事。经济增长带来的财政收入增加，要更多用来提升公共服务的水平，解决百姓急难愁盼问题。

　　 GDP首破2万亿元的杭州，2023年新引进35岁以下大学生接近40万人，连续多年人才净流入率位于全国前列；从开发汽车高级辅助驾驶系统的算法人才，到带动农户共建莲藕产业园的“藕专家”，武汉加快把科教人才优势转化为创新发展优势。

　　 放眼全国，常州、烟台之后，江苏徐州、河北唐山、辽宁大连和浙江温州正在冲刺万亿GDP城市的路上。区域发展的新动能，必将为中国经济注入新活力。

　　 （新华社北京2月2日电 新华社记者何欣荣、周闻韬）

(责编：罗知之、杨迪)
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