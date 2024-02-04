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中央气象台发布冰冻橙色预警

2024年02月04日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月4日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，2月4日08时至5日08时，贵州中东部、湖南大部、湖北东南部、江西西北部、安徽南部等地的部分地区有冻雨，累计冻雨量可达1-5mm，局地10mm左右。

防御指南：

1、密切关注冰冻最新消息和防御通知，采取措施加强防护；

2、温度低，注意防寒保暖；

3、出行注意防滑，骑车和驾车需采取防滑措施，慢速行驶，听从指挥；

4、交通、电力、公安、农业等部门做好应对道路结冰、电线结冰、农作物防冻等准备工作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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