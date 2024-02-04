中央气象台发布冰冻橙色预警
2024年02月04日09:48 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月4日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，2月4日08时至5日08时，贵州中东部、湖南大部、湖北东南部、江西西北部、安徽南部等地的部分地区有冻雨，累计冻雨量可达1-5mm，局地10mm左右。
防御指南：
1、密切关注冰冻最新消息和防御通知，采取措施加强防护；
2、温度低，注意防寒保暖；
3、出行注意防滑，骑车和驾车需采取防滑措施，慢速行驶，听从指挥；
4、交通、电力、公安、农业等部门做好应对道路结冰、电线结冰、农作物防冻等准备工作。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中央气象台发布大风蓝色预警
- 人民网北京2月4日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，2月4日08时至5日08时，新疆南疆盆地、西藏北部和西部、青海西部、台湾岛等地将有5-7级、阵风8级的大风；黄海南部海域、东海大部海域将有7-8级、阵风9级的大风，其中黄海南部部分海域风力可达9级、阵风10级。 2月5日08时至6日08时，新疆南疆盆地、西藏、青海西部、台湾岛等地将有5-7级、阵风8级的大风；黄海南部海域、东海大部海域、台湾海峡、巴士海峡将有7-8级、阵风9级的大风，其中黄海南部和东海北部部分海域风力可达9级、阵风10级。…
- 评论
- 关注