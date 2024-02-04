人民网北京2月4日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，2月4日夜间至5日早晨，北部湾、琼州海峡、粤西沿岸海域、雷州半岛沿岸海域将有大雾，能见度不足1公里。此外，4日早晨至上午，贵州西部、新疆天山北坡等地有大雾天气，局地有能见度不足200米的强浓雾。

防御指南：

1、由于陆地能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。

2、机场、高速公路、轮渡码头采取措施，保障交通安全。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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