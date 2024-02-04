中央气象台发布暴雪橙色预警
2024年02月04日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京2月4日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计2月4日08时至2月5日08时，河南东部、安徽中北部、江苏中北部、山东中东部等地部分地区有大雪，其中，安徽东部、江苏中北部、山东半岛等地部分地区有暴雪（10-13毫米）。上述部分地区新增积雪深度2-5厘米，局地可达8厘米以上。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急工作；
2.交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；
3.减少不必要的户外活动；
4.加固棚架等易被雪压的临时搭建物，将户外牲畜赶入棚圈喂养。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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