原标题：中国联通全力做好低温雨雪冰冻天气通信保障工作

近日，中央气象台发布2024年首个冰冻橙色预警。当前，河南、湖北、安徽、江苏、湖南、贵州、重庆等地部分地区有持续性冻雨。为做好春节期间低温雨雪冰冻天气通信保障工作，中国联通集团公司召开专项会议，要求相关省分公司及时启动应急预案，确保通信网络畅通。

河南联通先后召开多次会议对极端冰雪天气应对、春节重保等工作进行部署，重点对春运期间旅客滞留、高铁高速临停保障、春节前40余场文旅活动进行保障。2月1日，河南联通启动全省雨雪冰冻灾害四级应急响应，全省网络线6500名干部员工进入应急状态，党员干部靠前指挥。目前，河南联通在全省预置应急基站车63辆、发电车82辆、移动油机774台、卫星便携站6套，随时做好通信保障工作。

在暴雪来临前，湖北联通已对应急车辆开展预检预修，并提前储备了油机、油料、光缆等应急物资，组建了103支应急抢修队伍以应对极端天气。目前，湖北省大部地区均为雨雪天气，其中十堰、襄阳、随州中雪，荆门冻雨。为确保全省人民通信畅通，2月1日，湖北联通出动保障人员456人次、保障车辆378台次、油机235台次，巡检光缆8900皮长公里、机房367个。

湖北联通工作人员抢险救灾

2024年首场寒潮来袭，安徽多地迎来大范围雨雪天气。淮南联通接到寒潮告警后迅速响应，成立了无线基站、动力配套和传输线路等多支保障队伍，提前对核心局房、汇聚机房、重要传输线路进行巡检，盘点补充应急物资，对发电油机进行试启动、补充油料，并安排应急保障组雪后对干线进行巡检，及时清理积雪。同时加强24小时网络监测和网优分析，加大高流量基站业务分析力度，密切关注网络质量类投诉问题，快速回访响应、妥善处理用户诉求，提升用户服务感知。

安徽联通保障人员抢险救灾

江苏联通运用智能化研发手段，开发“云创小沃机器人”提前对灾害性天气进行预警和通知，大大提高了应急工作提前部署的工作效率；提高各项网络性能指标的智能化监测能力，7×24小时监测全网各项指标数据，及时对异常数据进行分析、跟踪解决，有效提高了故障处理的时效性。此外，强化物资储备，对苏北地区可能到来的低温冰雪天气提前部署应急工作要求，对室外通信设备设施等加强防低温防护，储备油机油料，保障车辆配置防滑链等，以确保通信设施安全稳定运行。从1月20日至2月2日，为应对低温冰雪天气通信保障，江苏联通已累计投入保障人员2180人次、保障车辆1010辆次，巡检光缆5.68万皮长公里、基站855个。

湖南联通第一时间部署各项保障工作，启动应急调度机制，要求任务到人、责任到人，全力做好应对防范和抢修工作，全面保障通信网络正常运行。2月2日上午，湖南联通组织长沙、娄底、怀化、岳阳、常德、益阳、张家界、湘西8个分公司召开雨雪冰冻天气专项调度会，要求各分公司启动预案，落实好“防冰冻、保通信”各项准备，从分级调度抢修、多单位协同联动、应急物资保障、安全保障等方面进行再强调、再部署、再动员。目前，湖南联通在全省组织了328个抢修班组，共1284名抢修人员、497台应急抢修车辆、513台发电油机、30台卫星电话和2辆卫星应急基站车随时待命，做好应急通信保障工作。

湖南联通保障人员全力确保通信网络畅通

贵州联通已召开专项会议部署安排，启动IV级应急通信保障预案，成立应急通信保障突击队迅速前往受灾区域抢险救灾，并第一时间向各级政府和相关抢险救援指挥部汇报联通网络运行情况。目前，联通网络运行正常。

重庆联通对重要局所、传输干线等加强保障力度，全面加强一干、二干光缆巡检，做好抢修各项准备；加强隐患排查和网络运行监测巡查，采取多重节点、多重路由、负荷分担、自动倒换、冗余配置等保护措施，确保网络运行安全；做好重要场景保障，积极主动对接当地应急管理部门等，形成应急保障联动机制，对海拔较高局站纳入重点监测对象；提前做好应急物资准备，确保机动应急装备随时可以调动和投入应急保障。

截至目前，中国联通全网通信设施和业务未受影响，网络运行平稳。为应对本轮低温雨雪冰冻天气，中国联通已累计投入保障人员12213人次、保障车辆7227台次，巡检光缆21.24万皮长公里，检查基站机房11689次，部署应急装备1252台套，投放卫星电话854部、油机2907台次，储备油料166.79万升，发送预警短信38万条。后续，中国联通将持续关注天气情况，及时做好通信保障，确保通信网络畅通。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经