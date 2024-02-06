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“文艺星开讲”新春特别策划

馆长带你打卡“中国龙”丨走进陕西历史博物馆 看来自唐朝的腾飞“金龙”

2024年02月06日14:01 | 来源：人民网
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龙年寻找“中国龙”，博物馆一起来“上分”！在龙年春节到来之际，人民网“文艺星开讲”推出《馆长带你打卡“中国龙”》特别策划，携手中国国家博物馆、河南博物院、陕西历史博物馆、三星堆博物馆、殷墟博物馆五大博物馆馆长，打卡带有“龙”元素的珍贵文物，聊聊“龙”的有趣知识点，感受中华民族历史悠久的龙文化。本期节目，让我们跟随陕西历史博物馆馆长侯宁彬，一起走近充满大唐风韵的腾飞“金龙”，感受传承千年的昂扬自信！

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鎏金铁芯铜龙是一条来自唐朝的“龙”。它通体鎏金，龙嘴张开露出尖利的牙齿，龙角向后伸展，脊毛似波浪般延伸至尾，动感飘逸。两只有力的前爪紧扣地面，后爪向上折向龙头，做倒垂状，整体呈现曲身腾飞之势，好像正奔腾于山川林海之中，又好像正要腾飞天宇。

陕西历史博物馆内陈列的鎏金铁芯铜龙。

陕西历史博物馆内陈列的鎏金铁芯铜龙。

这条鎏金铁芯铜龙由青铜铸造，内有铁芯塑形，表面鎏金，是唐代金属工艺品中的上乘之作。

陕西历史博物馆馆长侯宁彬介绍鎏金铁芯铜龙。

陕西历史博物馆馆长侯宁彬介绍鎏金铁芯铜龙。

穿越千年，金龙依旧精神抖擞，须发飞扬，它是大唐风韵的璀璨印记，更展现了传承千年的昂扬自信。锐气飞腾，金龙贺岁，祝大家龙行大运、万事顺遂！

总监制：万世成

制片人：黄维

统筹：刘颖颖

策划：刘微

后期：刘微 者思靖（实习生）

鸣谢：陕西历史博物馆

相关链接：

馆长带你打卡“中国龙”丨走进河南博物院 看仙鹤遇上龙的绝美“同框”

(责编：申佳平、吕骞)
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