记者 付毅飞

2024年2月3日11时6分，捷龙三号遥三运载火箭在广东阳江附近海域点火升空，将埃及NExSat-1星等9颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

本次发射是捷龙三号运载火箭首次承揽外星搭载发射，标志着火箭迈出了国际化发射的第一步。

至此，捷龙三号固体运载火箭已完成了三次海上发射任务，取得了海上热发射、大头罩构型、一体化测发指挥系统等一系列技术突破，进一步实践去任务化研制生产模式及海上发射的任务适应性。

捷龙三号采用四级固体发动机串联布局，总长约31米，箭体最大直径2.65米，最小直径2米，总质量约140吨。该型火箭在500公里太阳同步轨道运载能力达1.5吨，具有满足主流中小卫星组网发射比较实用的运载能力。此外，该火箭拥有直径3.35米和2.9米两种构型整流罩，能够与多种星箭接口适配，满足多种卫星安装要求。

“在设计之初，研制团队就面向未来制定了火箭要具有运载能力强、整流罩包络空间大、发射方式多样化、经济性好、履约周期短、发射效率高等特点，是面向未来卫星星座快速组网发射需求而打造的一型高性价比、高可靠、快履约、快发射的固体运载火箭。”中国航天科技集团一院捷龙三号火箭总设计师管洪仁说。

2022年12月9日，捷龙三号成功首飞，将14颗卫星送入轨道，并实现了我国运载火箭从海上冷发射到海上热发射的跨越。由于箭体规模增大，研制团队创新性地采用了框式导向海上热发射方案，攻克了待发稳定性、离架安全性、燃气流排导和热防护设计等技术难题，在确保发射安全性前提下，有效缩短了发射流程、降低了发射成本。

管洪仁介绍，根据捷龙三号批生产状态要求，自遥三火箭开始对遥测系统技术状态进行了简化，对全箭的技术状态进行了固化，进一步提升了运载能力，降低单发火箭成本。同时，山东海阳固体火箭总装测试基地二期已于2023年12月建设完成，2024年通过验收后，将具备年产20发固体运载火箭的生产能力。

据了解，一院还规划了更大规模的捷龙四号固体运载火箭，其500公里太阳同步轨道运载能力可达2.5吨，通过固体发动机的模块化组合、箭上电气系统和地面测发控系统的统型等措施，可以有效降低研制成本，有利于批量化生产组织，增强市场竞争力。

(责编：王震、李楠桦)

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