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我国正开展新一代通信卫星研制

2024年02月12日10:19 | 来源：新华社
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　　走进位于北京海淀的银河航天方舟实验室，一排排卫星单机产品、太阳能电池板以及各类先进实验设备映入眼帘。

　　这其中，外形好似一条“飞毯”的银色方形金属板引人关注。工作人员介绍，这是银河航天正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通信技术。

　　这种新一代通信卫星在一个数平方米的平面上既有可以通信的天线，又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳电池片，是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星。

　　银河航天首席科学家张世杰介绍，这种关键技术被称为“翼阵合一”技术，目前研制团队已完成“翼阵合一”卫星的二维展开关键技术攻关，并将继续开展翼阵一体化高效散热、分布式电源等关键技术攻关。通过将卫星的天线“藏进”太阳翼里，能够大大降低卫星占用的体积和所需的成本，提升多星部署的组网效率。

　　2023年中央经济工作会议将商业航天纳入若干战略性新兴产业，商业航天作为中国航天“生力军”的发展驶入了快车道。当前，卫星正处于类似“超大老式台式机”向“笔记本电脑”的进化阶段，柔性太阳翼让卫星具备“超大能源”成为现实，太空信息高速公路网络正在加速建设。

2023年7月23日10时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将四象01～03星、银河航天灵犀03星共4颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郑斌 摄）

2023年7月23日10时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将四象01～03星、银河航天灵犀03星共4颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郑斌 摄）

　　“面向未来，手机直连卫星技术将是6G通信网络的重要组成部分之一，卫星面向大众有望迸发出更多新应用。”张世杰表示，银河航天将进一步加速技术创新和卫星低成本批产，推动融合通信、计算、感知功能的泛在智能空间信息网络建设。（记者胡喆）

(责编：赵光霞、白宇)
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