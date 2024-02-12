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春运进行时 | 检修车间“拉风人”

2024年02月12日11:06 | 来源：光明日报
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“中兴，开始拉风啦，这个车要更换104分配阀。”2月9日，除夕夜，在中国铁路成都局重庆车辆段重庆西运用车间检修库，检车一班职工李中兴熟练操作着各种塞门。

“听到拉风，大家会觉得很酷，很炫，在我们客车检车系统，‘拉风’其实是处理制动系统故障的信号。”李中兴边干活边介绍。

“拉风”工作看似步骤简单，可每天干下来，并没有那么容易。“拉风”时往往需要弯腰驼背，考验着作业人员腰部和腿部力量，非常辛苦。“他们经常需要换列车分配阀，首尾车辆要更换远心集尘器胶垫，最主要的是更换到限闸片，每天上百副闸片，就是上百次‘拉风’。”重庆西运用车间副主任李涛说。

春运期间，临客加开，客车检车量攀升，李中兴更“拉风”了。他经常是这个车车头先“拉风”，走到车尾再“拉风”，然后走向其他车，一天要弯腰上千次，行走3万多步。除夕夜里的气温不到10度，李中兴的额头仍会渗出一层细密的汗珠。

“这活看起来简单，但不细心可不行，动过的东西，最后都要一一恢复，不然就会酿成大祸。”李中兴的“拉风”生涯已有十多年，他介绍，“‘拉风’不到位，容易造成人身伤害和设备伤害，还会影响客车运行安全，就拿缓解阀来说，没有恢复到位，会造成列车抱闸事故。”

说起“拉风”秘诀时，李中兴侃侃而谈：“关闭塞门时，一定要用力拉两下，防止未关闭到位，不然会窜风；在半蹲钻入车底时，一只手操作，另外一只手必须抓稳其他地方，防止用力过猛摔倒；听到车辆排风后，再观察车辆制动装置是否缓解。”

凌晨4点，远处一列列客车呼啸而过，消失在夜色里。李中兴行走在茫茫的钢铁动脉上，穿梭于一节节车厢间。在“拉风”的十来年里，李中兴和全家在一起过除夕夜的次数屈指可数，但想着旅客能和家人团聚，李中兴会心一笑：“确实很‘拉风’。”

(责编：王震、李楠桦)
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