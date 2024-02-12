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中国人民银行：2023年末我国科技型中小企业获贷率升至46.8%

2024年02月12日12:58 | 来源：新华社
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中国人民银行近日发布的数据显示，2023年末，获得贷款支持的科技型中小企业21.2万家，获贷率46.8%，比上年末高2.1个百分点。

中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，2023年贷款支持科创企业力度较大。2023年末，科技型中小企业本外币贷款余额2.45万亿元，同比增长21.9%，比同期各项贷款增速高11.8个百分点。

此外，数据显示，2023年末，获得贷款支持的高新技术企业21.75万家，获贷率为54.2%，比上年末高0.8个百分点；高新技术企业本外币贷款余额13.64万亿元，同比增长15.3%，比同期各项贷款增速高5.2个百分点。（吴雨、陈佳媛）

(责编：赵光霞、白宇)
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