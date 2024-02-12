新华社北京2月12日电（申铖、唐嘉雨）财政部资产管理司司长侯俊明日前表示，2023年，中央财政安排基本养老保险补助资金约1万亿元，重点向基金收支困难的中西部地区和老工业基地倾斜。

近年来，各级财政部门积极发挥职能作用，不断加大财政补助力度，实施养老保险全国统筹，加强养老保险基金管理。“通过落实上述措施，近几年基金收支状况得到有效改善。截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余已接近6万亿元，养老金按时足额发放是能够保证的。”侯俊明说。

他表示，同时，按照党中央、国务院决策部署，财政部门还安排专门资金，支持实施居家和社区基本养老服务提升行动、经济困难失能老年人集中照护等养老服务项目，出台一系列支持养老服务业发展的税费优惠政策，大力支持银发经济发展。

“2024年，将进一步加大中央财政补助力度，深入实施养老保险全国统筹制度，健全相关体制机制，管好守好人民群众的‘养老钱’。”侯俊明说，另一方面，进一步加大对养老服务的支持力度，健全机构、社区和居家养老服务网络，推动养老事业和养老产业协同发展，促进养老服务提质增效。

(责编：赵光霞、白宇)

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