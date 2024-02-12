新华社北京2月12日电（记者王优玲）住房城乡建设部近日印发关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见，要求加快构建系统健全、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的城市综合交通体系，为打造宜居、韧性、智慧城市提供坚实支撑。

意见要求，科学编制城市综合交通体系规划，有序推进城市快速干线交通系统建设，积极实施城市生活性集散交通系统建设，加快开展城市绿色慢行交通系统建设。

意见强调，要推动城市交通基础设施系统化协同化发展。强化城市交通基础设施全生命周期管理，加强充换电站等配套能源设施统筹建设，加快补齐城市重点区域停车设施短板，建设城市交通基础设施监测平台。

意见指出，要促进城市交通基础设施安全绿色智能发展。提升城市交通基础设施的安全保障能力，增强对自然灾害和突发事件的预防抵御、应急反应、快速修复能力。

根据意见，到2025年，各地城市综合交通体系进一步健全，设施网络布局更加完善，运行效率、整体效益和集约化、智能化、绿色化水平明显提升；到2035年，各地基本建成人民满意、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的现代化城市综合交通体系。

(责编：赵光霞、白宇)

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