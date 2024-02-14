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2023年银行间市场信用风险缓释工具交易同比增长24%

2024年02月14日10:42 | 来源：新华社
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　　中国银行间市场交易商协会发布最新数据显示，2023年，信用风险缓释工具（CRM）市场累计交易317笔，名义本金658.13亿元，同比增长24%，全年交易量为2018年交易量的7.4倍。各品种存续名义本金为972.79亿元，同比增长46%。

近年来CRM交易当年名义本金增长情况 图片来源：中国银行间市场交易商协会

近年来CRM交易当年名义本金增长情况 图片来源：中国银行间市场交易商协会

　　信用风险缓释工具是交易商协会2010年以来推出的信用衍生品，包括信用风险缓释合约、信用违约互换、信用违约互换指数等合约类产品，以及信用风险缓释凭证、信用联结票据等凭证类产品。

　　2010年10月，中国银行间市场交易商协会发布信用风险缓释工具试点业务指引，打开了银行间市场的CRM发展之路。此后，CRM市场快速发展，特别是在2018年之后，CRM市场交易活跃程度明显提升，其独特的防风险功能得到市场参与者的普遍认可。（记者刘开雄）

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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