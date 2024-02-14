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河南省虞城县杜集镇：启动专项行动确保安全生产无死角

2024年02月14日10:49 | 来源：人民网
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为确保全镇居民度过一个安全、祥和的节日，自2023年12月28日至2024年3月底，河南省虞城县杜集镇全面启动“六查一打”专项行动，旨在对全镇辖区内所有企业、“九小”场所、交通安全、建筑工地、危险化学品、仓储行业进行全面的安全生产专项检查整治，并严厉打击烟花爆竹违法犯罪行为。

据河南省虞城县杜集镇党委书记王国锋介绍，此次专项行动由杜集镇政府主导，制定了切实可行的工作方案，并明确了牵头单位，以确保行动的有序进行。专项行动专班由多部门精英组成，他们将全力以赴，以高度的责任感和使命感投入到这次安全生产专项检查整治中。

在专项行动期间，杜集镇将对劳动密集型企业、仓储行业、建筑施工领域、危险化学品领域、燃气领域、交通运输领域进行安全隐患专项排查整治。重点检查企业的安全生产责任制落实情况、安全生产设施和装备的运行维护情况、安全教育培训和应急演练的开展情况等。对于发现的问题和隐患，将立即进行整改，确保消除一般隐患，彻底整改重大事故隐患。

此外，针对烟花爆竹生产、销售、储存、运输等各个环节，杜集镇将加强监管，严厉打击非法生产、销售、储存、运输烟花爆竹的行为，从源头上消除安全隐患。镇区、各村也将加强日常管理工作，开展禁止燃放烟花爆竹的宣传、教育、组织、发动活动，确保烟花爆竹安全管理工作落到实处。

此次专项行动得到了全镇广大企业和群众的大力支持。他们表示，将积极配合专项行动，自觉遵守安全生产规定，共同营造一个安全、稳定、和谐的生产生活环境。

通过此次“六查一打”专项行动，杜集镇将进一步强化安全生产监管，提高企业和群众的安全意识，有效稳控安全形势，严防生产安全事故的发生。

此次“六查一打”专项行动的开展，不仅是对全镇安全生产工作的一次全面检查，更是对全镇居民生命财产安全的高度负责。杜集镇将继续加大安全生产监管力度，强化企业主体责任，加强安全隐患排查整治，确保全镇安全生产形势持续稳定。

王国锋说：“我们杜集镇将以此次专项行动为契机，进一步强化安全生产工作，确保全镇安全形势持续稳定，让群众过一个祥和安宁的新春佳节！同时，也呼吁广大企业和群众共同努力，共同营造一个安全、和谐的生产生活环境。”（王支援 王冬丽）

(责编：崔元苑、李源)
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