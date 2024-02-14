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2023年我国主要再生有色金属品种产量达1770万吨

2024年02月14日11:42 | 来源：新华社
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　　2023年我国主要再生有色金属品种产量达1770万吨，同比增长6.95%。其中，再生铜产量395万吨，同比增长5.3%；再生铝产量950万吨，同比增长9.83%。

　　这是记者近日从中国有色金属工业协会获悉的。

　　再生金属是指以废旧金属制品和工业生产过程中的金属废料为原料炼制而成的金属及其合金。

　　据中国有色金属工业协会副会长陈学森介绍，2023年我国再生金属产品产量稳步增长，产业规模化、规范化程度不断提高，再生新材料研发能力进一步提升，产品应用范围不断扩大。

　　“展望未来，随着制造业对再生金属原料和制品的需求持续增长，产业发展将保持稳定向好的态势，质量效益将不断提升。我们将继续推动有色金属行业绿色低碳发展，为实现碳达峰碳中和目标作出积极贡献。”陈学森说。（记者王悦阳）

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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