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农业农村部紧急部署安排节后寒潮天气防范应对工作

2024年02月16日20:51 | 来源：中国新闻网
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　　中新网2月16日电 据农业农村部网站消息，春节假期即将结束，“雨水”将至，南方冬油菜正处于现蕾抽薹至开花期，江淮、长江中下游冬小麦开始返青，西南冬小麦已拔节，春管春耕由南向北陆续展开。强降雪、冻雨落区与2月上旬雨雪冰冻天气影响区域高度重叠，可能给当前农业生产带来不利影响。对此，农业农村部高度重视，2月16日下发紧急通知部署防范应对工作，最大限度减轻灾害影响和损失。

　　强化责任落实。此次寒潮天气过程气温起伏剧烈、雨雪范围大，易造成开花油菜、返青小麦、露地蔬菜、果树等作物受冻，农业设施损毁，畜禽、水产品生产受影响，鲜活农产品运输受阻，还可能导致湖北、湖南等前期受灾地区“雪上加霜”。各级农业农村部门要充分认识当前防范寒潮天气的重要性和紧迫性，务必以“时时放心不下”的责任感，坚决避免假期可能出现的麻痹大意、工作松懈等问题，加强组织领导，强化责任担当，分区分类施策，精准精细指导，确保春耕生产开好局起好步。

　　强化监测预警。密切关注天气变化，加强与应急管理、气象等部门沟通会商，分析研判雨雪天气对农业生产的影响，提出防范具体措施。通过广播、电视、手机短信、微信等多种方式，多渠道、高密度、广覆盖发布预警信息和应对措施，“一对一”通知到生产主体。强化灾情监测调度，及早发现、准确评估，及时报送灾情信息和抗灾工作进展。

　　科学有效应对。组织专家制定完善技术方案，根据需要派出工作组和科技小分队指导落实防寒抗冻措施。北方地区要加强冬小麦分类管理，确保安全越冬、顺利返青；加固农业设施，及时清除积雪，科学调控温度；搞好设施蔬菜肥水运筹和病虫害防控；落实畜禽保育、饮水系统防冻，适当增加能量饲料配比；因灾死亡畜禽及时进行无害化处理；提高养殖池塘水位，尽快将不耐寒养殖品种转移至温棚(室)。南方地区要落实油菜、露地蔬菜和果树防渍防冻措施，加强中耕培土，叶面喷施磷酸二氢钾；及时清沟理墒、排涝降湿。加强种子、化肥、饲草料、疫苗、消毒剂等生产资料调剂调运。

　　搞好产销衔接。加强生产和市场运行动态监测，研判市场缺口，提前做好应急预案；及时发布供求信息，合理引导蔬菜上市档期和畜产品水产品出栏出塘，促进均衡供应。充分发挥物流保通保畅机制作用，推动鲜活农产品运输“绿色通道”政策落到实处，推进产区和销区“点对点”对接，防止出现产区滞销卖难、销地供应紧张。要抓好质量安全监管，严防病死畜禽流入市场。进一步强化应急保供机制，多措并举确保“菜篮子”产品生产稳定、供应充足、质量可靠。

(责编：袁勃、曹昆)
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