本报记者 李亚楠

春节前后，一场场别开生面的“群众村晚”在新疆维吾尔自治区的广袤乡村上演。在热闹祥和的欢乐气氛中，各族干部群众共同欢度龙年春节。

在一场场“群众村晚”中，各族群众成为舞台主角。

作为新疆“群众村晚”的主会场，塔城地区“群众村晚”通过舞台表演、访谈互动和视频插片的组合形式，串联起乡村全面振兴、民族团结、文化传承等故事，呈现出热闹、幸福、奋进的图景，展现了新疆各族人民昂扬向上的精神风貌。

塔城地区“群众村晚”秉持合家欢的创作初衷。“我们动员全地区765个村（社区）自编自导‘群众村晚’节目，以文体竞赛的形式，让群众从台下走到台上当主角。同时，与各地州联动，从近千个节目中层层选拔出13个节目在本场演出。”塔城地委新闻中心、行署新闻办公室主任鲁飞说。

新疆生产建设兵团第八师石河子市举行的“龙腾盛世、乡约村晚”演出中，所有演职人员都是当地的村民，既有年过七旬的老人，也有正在上学的孩子。喀什地区喀什市亚瓦格街道为居民提供了一个展现自我的平台，把文化服务送到居民心坎上。

一场场“群众村晚”，展现了多样的文化风情。

孕育于乡野、植根于乡村，新疆“群众村晚”在生动展现群众昂扬向上的精神风貌的同时，还注重挖掘和弘扬非遗文化。

“欢天喜地过大年·博尔塔拉展新颜”2024年新疆“群众村晚”博州示范点文体系列活动在博尔塔拉蒙古自治州博乐市达勒特镇破城子村达勒特古城举办，主分会场上，舞龙、舞狮、威风锣鼓、划旱船等非遗表演，引得许多群众驻足观看，喝彩声、欢呼声不断。

一场场“群众村晚”，讲述民族团结的故事。

塔城地区生活着29个民族的居民。在“群众村晚”现场，各族群众演员欢聚一堂、其乐融融。各民族舞蹈表演抒发了各族群众共迎新春的欢乐与喜悦，彰显了中华民族大团结的风采。

据了解，新疆2024年“群众村晚”活动以“全疆联动+4个示范点+2个分会场+1个主会场”的形式开展，奏响了中华民族一家亲的绚丽乐章。

内蒙古通辽市——

牧区新年有新风

本报记者 翟钦奇

在内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗海鲁吐镇哈布其拉嘎查活动室里，“冬季村晚”暨群众春节联欢晚会热闹上演。这边载歌载舞，那边饺子下锅，热气升腾，十分热闹。

在观众席第一排坐着几位生肖属龙的老人。晚会进行的间隙，海鲁吐镇党委书记全福向老人们致以节日的祝福。“春节时，牧民们有为本命年老人办寿宴的传统。”全福说，“过去都比谁的排场大、谁收的礼金多，久而久之，办寿宴成了群众的负担。”

近年来，科尔沁左翼后旗在全旗范围内倡导老人集体过本命年。全旗100多个行政村均利用办“村晚”的契机，将原有的酒席改为现场祝寿。“大家一起过寿挺热闹，平均每年每户可以省下不少的礼金支出。”今年72岁的村民德力根仓高兴地说，“这个春节过得文明健康。”

从哈布其拉嘎查出发向北，穿过雪原，翻过群山，来到草原深处的扎鲁特旗格日朝鲁苏木白音胡硕嘎查，牧民布仁德力格尔正在达拉日畜牧养殖专业合作社的棚圈里忙活。

将车上的饲料卸下，布仁德力格尔欣慰地说，“2022年村里办了这个合作社，让我们村头一次有了冬季育肥的条件，过年期间正是忙的时候。”

白音胡硕嘎查以畜牧业为主，其所在的格日朝鲁苏木是国内为数不多还保留着游牧转场习惯的地区。白音胡硕嘎查党支部书记敖日格勒告诉记者，达拉日畜牧养殖专业合作社以经营育肥牛为主，“经过合作社育肥的牛，价格可以提升不少，扣除成本，每头牛至少增收1700元。”

布仁德力格尔是第一批把牛送到合作社的牧民之一。他说：“我的新年愿望是，希望未来的饲养模式能更加科学，基础设施更完善。”

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2024年02月17日 02 版）

(责编：袁勃、曹昆)

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