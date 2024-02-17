本报记者 翟钦奇

在内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗海鲁吐镇哈布其拉嘎查活动室里，“冬季村晚”暨群众春节联欢晚会热闹上演。这边载歌载舞，那边饺子下锅，热气升腾，十分热闹。

在观众席第一排坐着几位生肖属龙的老人。晚会进行的间隙，海鲁吐镇党委书记全福向老人们致以节日的祝福。“春节时，牧民们有为本命年老人办寿宴的传统。”全福说，“过去都比谁的排场大、谁收的礼金多，久而久之，办寿宴成了群众的负担。”

近年来，科尔沁左翼后旗在全旗范围内倡导老人集体过本命年。全旗100多个行政村均利用办“村晚”的契机，将原有的酒席改为现场祝寿。“大家一起过寿挺热闹，平均每年每户可以省下不少的礼金支出。”今年72岁的村民德力根仓高兴地说，“这个春节过得文明健康。”

从哈布其拉嘎查出发向北，穿过雪原，翻过群山，来到草原深处的扎鲁特旗格日朝鲁苏木白音胡硕嘎查，牧民布仁德力格尔正在达拉日畜牧养殖专业合作社的棚圈里忙活。

将车上的饲料卸下，布仁德力格尔欣慰地说，“2022年村里办了这个合作社，让我们村头一次有了冬季育肥的条件，过年期间正是忙的时候。”

白音胡硕嘎查以畜牧业为主，其所在的格日朝鲁苏木是国内为数不多还保留着游牧转场习惯的地区。白音胡硕嘎查党支部书记敖日格勒告诉记者，达拉日畜牧养殖专业合作社以经营育肥牛为主，“经过合作社育肥的牛，价格可以提升不少，扣除成本，每头牛至少增收1700元。”

布仁德力格尔是第一批把牛送到合作社的牧民之一。他说：“我的新年愿望是，希望未来的饲养模式能更加科学，基础设施更完善。”

《 人民日报 》（ 2024年02月17日 02 版）

(责编：袁勃、曹昆)

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