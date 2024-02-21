财政部印发《重点生态保护修复治理资金管理办法》
2024年02月21日13:44 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，为加强重点生态保护修复治理资金管理，财政部修订印发《重点生态保护修复治理资金管理办法》（以下简称《办法》）。
《办法》明确重点生态保护修复治理资金主要用于两个方面：一是用于山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，二是用于历史遗留废弃工矿土地整治。
《办法》要求，治理资金应优先用于解决生态系统突出问题，不得用于以下方面支出：不符合自然保护地、生态保护红线、耕地保护红线等国家管控要求的项目；有明确修复责任主体的项目；已有中央财政资金支持的项目；公园、广场、雕塑等旅游设施与“盆景”工程等景观工程建设。
资金分配方面，山水林田湖草沙一体化保护和修复工程总投资10亿元—20亿元（不含20亿元）的项目奖补5亿元；工程总投资20亿元—50亿元（不含50亿元）的项目奖补10亿元；工程总投资50亿元及以上的项目奖补20亿元。历史遗留废弃工矿土地整治总投资5亿元及以上的项目奖补3亿元。
(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 量化交易报告制度落地 进一步加强相关交易监管
- 人民网北京2月21日电 （黄盛）上海证券交易所和深圳证券交易所（以下简称“沪深交易所”）在2月20日发布消息表示，在市场参与各方的共同努力下，目前两所量化交易报告制度已平稳落地，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步加强和改进量化交易监管打下基础。 据介绍，近年来，随着新型信息技术广泛运用，量化交易已成为重要的交易方式。…
- 评论
- 关注