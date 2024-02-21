人民网北京2月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，为加强重点生态保护修复治理资金管理，财政部修订印发《重点生态保护修复治理资金管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》明确重点生态保护修复治理资金主要用于两个方面：一是用于山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，二是用于历史遗留废弃工矿土地整治。

《办法》要求，治理资金应优先用于解决生态系统突出问题，不得用于以下方面支出：不符合自然保护地、生态保护红线、耕地保护红线等国家管控要求的项目；有明确修复责任主体的项目；已有中央财政资金支持的项目；公园、广场、雕塑等旅游设施与“盆景”工程等景观工程建设。

资金分配方面，山水林田湖草沙一体化保护和修复工程总投资10亿元—20亿元（不含20亿元）的项目奖补5亿元；工程总投资20亿元—50亿元（不含50亿元）的项目奖补10亿元；工程总投资50亿元及以上的项目奖补20亿元。历史遗留废弃工矿土地整治总投资5亿元及以上的项目奖补3亿元。

(责编：王震、高雷)

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