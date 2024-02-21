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量化交易报告制度落地 进一步加强相关交易监管

2024年02月21日13:49 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （黄盛）上海证券交易所和深圳证券交易所（以下简称“沪深交易所”）在2月20日发布消息表示，在市场参与各方的共同努力下，目前两所量化交易报告制度已平稳落地，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步加强和改进量化交易监管打下基础。

据介绍，近年来，随着新型信息技术广泛运用，量化交易已成为重要的交易方式。量化交易有助于为市场提供流动性，促进价格发现。但量化交易特别是高频交易相对中小投资者存在明显的技术、信息和速度优势，一些时点也存在策略趋同、交易共振等问题。从国际经验看，境外市场普遍对量化交易特别是高频交易实施更为严格的监管，以防范对市场秩序造成负面影响。

鉴于此，交易所层面对于量化的监管一直在逐步完善。2023年9月1日，沪深交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排，并于2023年10月9日正式实施。沪深交易所均表示，将结合报告信息，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。

证监会市场监管一司相关人士表示，证监会一直关注量化交易的发展和监管，近年来陆续推进了诸多工作，包括将量化交易纳入证券法规制范围、建立头部量化机构的数据采集机制、加强量化交易监测分析、建立程序化交易报告制度、加强私募融券监管等。本次推出的量化交易监管“组合拳”力度大，从多个维度加强监管，基本覆盖量化交易业务运作的主要环节。

“下阶段出台的量化交易监管系列举措，将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟通交流，把握好工作节奏和力度，促进量化交易规范健康发展，维护市场稳定运行。”上述人士说。

就此次落地的量化交易报告制度来说，沪深交易所表示，将建立健全量化交易监管安排。同时，进一步压实证券公司客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制，加强对量化私募等机构的交易监管，等等。此外，沪深交易所将加强与香港交易所的沟通，按照内外资一致的原则，明确深港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。

也有券商人士表示，此次量化交易报告制度的监管措施从准入报告机制、监管覆盖面、交易行为及配套体系等各方面提出了一系列安排，围绕前期已落地执行的程序化交易报备管理制度，再次体现出监管“长牙带刺”，进一步消除了监管空白。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)
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