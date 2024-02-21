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逐梦沃野 “新农人”领跑乡村振兴致富路

王绍绍
2024年02月21日17:06 | 来源：人民网
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春节过后，在河南省长垣市樊相镇八里井村金银花种植基地里，谷建军正在忙着对金银花进行冬剪养护。再过几个月，便是金银花丰收的季节。

“我们种植的金银花叫‘豫金一号’，是河南师范大学培育出来的专利品种，抗病虫害、品相好、产量高，每公斤能卖到150元到160元，每亩地净收益可达7000元到10000元。”据基地负责人谷建军介绍，每年5月至10月是金银花的采摘期，每亩年产干花约100公斤。每年到了花期，就会有百余人来帮忙采摘金银花，采摘者多为附近六七十岁的村民。他们用勤劳的双手为自己创造了工作机会，更为这片土地注入了新的生机与活力。

八里井村村民在丰收时采摘金银花。乔文彬摄

八里井村村民在丰收时采摘金银花。乔文彬摄

2019年，谷建军考虑到种植中药材金银花的效益相对较好，决定开始尝试种植金银花。“到目前，我已经种植了30多亩金银花，这些土地一部分是我自己的，一部分是我从当地农民那里租用的。”谷建军表示。

金银花的种植需要投入大量的人力和物力，管理不善会导致草荒、虫害等问题，从而影响金银花的产量和品质。“最初，由于缺乏种植经验，我投入了大量时间进行学习和实践，经过努力，现在我已经熟练掌握了金银花的种植技术。”谷建军表示。

在谷建军看来，种植户需要密切关注市场动态，合理安排采摘和销售时间，以避免价格波动带来的损失。同时，也需要通过提高金银花的品质和产量，增强市场竞争力，从而获得更好的经济效益。

“希望在新的一年里，能持续优化金银花的种植流程，加强管理，稳步扩大种植面积。同时，我也计划在今年积极推进机械化种植，提升种植效率。”谷建军说。

2008年春天，经过多方考察后，樊相镇小屯村村民李瑞领决定辞职创业，凭借着自己所学的知识和技能创办合作社，种植葡萄、桃等水果品种，带领乡亲致富。

建园初期，为做好种植，李瑞领到全国各地向专家、技术员求教，一门心思扑在果园里。近年来，合作社积极推动构建以研学旅行、设施农业、果树种植、果酒加工为主，小麦良种培育为辅的一、二、三产业相融合的经济模式，助力当地产业发展兴旺。

“刚开始我们主要是面向市场销售这些葡萄，经过多年的积累，现在当地百姓基本上都知道小屯村的葡萄品质不错，所以这几年我们主要靠采摘业务售卖葡萄。每到周末，就会有大量的游客来葡萄园进行采摘，这为合作社带来可观的收益。”李瑞领介绍，在每年销售高峰期结束后，他便直接将剩余的葡萄加工成葡萄酒，为合作社增加了新的产品线，进一步丰富了市场供应。

小屯村葡萄园里的阳光玫瑰葡萄。肖俊楠摄

小屯村葡萄园里的阳光玫瑰葡萄。肖俊楠摄

葡萄园积极吸纳当地的村民，为他们提供工作机会，增加收入，改善生活。这些工人主要由村里的中老年人构成，他们通过在葡萄园内务工获得稳定的收入。近些年，村里通过产业帮扶合作社陆续带动23户困难群众增收致富。

除此之外，小屯村利用葡萄园等自然资源，积极建设金丰农场研学基地，并将研学基地的股份转为村集体所有。通过这种方式，村民们可以从中获得经济收益，一同促进村庄的经济发展。

今年发布的中央一号文件从提升乡村产业发展水平、提升乡村建设和治理水平等多方面进行部署，送出惠农“大礼包”。李瑞领表示，去年村里通过集体入股的方式，成功实现了4万元的经济效益分配。接下来，他们计划利用村里的空闲院落和文化特色，打造具有吸引力的研学课程，进一步吸引学生前来体验和学习。

“只有乡村产业兴旺，农民兜里有钱了，大家才能对村里有归属感和认同感。新的一年，我们将召集人才，继续进行新的探索，带动当地的村民增收致富。”李瑞领表示。

樊相镇党委副书记、镇长李志玺介绍，在樊相镇，像八里井村、小屯村这样的村庄还有很多，它们依托自身资源优势和生态优势，积极探索“一村一品”的发展模式。这不仅能壮大集体经济，也能带动村民就近务工增收。镇里通过技术培训、消费帮扶、人才招引、资金奖补等形式支持村级产业，助力全镇乡村产业快速发展、乡镇环境持续优化、村集体经济和乡村生活水平进一步提升。（陈静仪、段一诺对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)
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