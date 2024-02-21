人民网北京2月21日电 （记者孙阳）2月20日，在上海证券交易所和沙特证券交易所的见证下，易方达基金与沙特资产管理公司利雅得资本签署了合作备忘录，双方将在投资领域开展交流与合作。该合作备忘录在利雅得举办的2024年沙特资本市场论坛上签署。

据悉，在全球化发展愿景下，易方达基金与利雅得资本将充分发挥各自的本土优势和专业能力，探索在不同市场、不同资产类别中的合作，为进一步推动中沙资本市场的联通融合贡献力量。

易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳表示：“中国资本市场的高水平对外开放为基金公司的国际化发展提供了机遇。易方达基金一直坚持稳步推进国际化发展战略，借助此次与利雅得资本的合作，我们将进一步扩展在沙特及更广泛地区的投资能力，持续丰富产品和服务，同时也为沙特投资者搭建了解和投资中国市场的桥梁。”

利雅得资本CEO Abdullah Alshwer表示：“我们很高兴能与易方达基金合作。通过这次合作，我们希望在亚洲进行更广泛的渠道覆盖和更全面的产品布局，同时分享专业知识。此外，我们将致力于为全球投资者进入沙特资本市场提供更便捷的途径，并为本土客户在全球市场拓展更丰富的投资机会。”

(责编：孙红丽、高雷)

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