人民网北京2月21日电 （记者杨虞波罗）近日，中国气象局与农业农村部、国家林业和草原局联合认定的第三批10个特色农业气象服务中心名单公布。针对谷子、人参、海洋牧场、油菜、荔枝、辣椒、猕猴桃、酿酒葡萄、核桃等特色产业，气象部门将进一步提高农业气象灾害监测预报预警水平，推进气象服务特色农产品优势区建设，助力乡村全面振兴。

第三批特色农业气象服务中心坚持“突出重点品种、服务关键领域”原则，秉承“特优区建到哪里，特色农业气象服务就跟到哪里”的思路，持续提高服务质量与效益。

谷子气象服务中心由山西省气象局和省农业农村厅牵头成立，围绕谷子产业发展“卡脖子”问题，将充分发挥气象、农业农村部门及相关科研机构的专业优势，有效汇集资源，推进协同创新，加强观测站网建设和指标体系研发。

人参气象服务中心由吉林省气象局和省农业农村厅联合申报成立，将开展人参生长关键期气象致灾指标研究，打造人参气象精准服务示范基地，搭建人参气象开放试验平台和气候服务品牌。

北方海洋牧场气象服务中心由辽宁省、山东省气象局联合两省农业农村厅牵头成立，将推动建成布局合理、功能齐全的海洋牧场气象服务体系；联合涉海部门构建“点、线、面”结合，“陆、海、空”互补的水文立体监测业务布局，进行服务规范标准编制和关键技术研究，满足精细化生产调度、防灾减灾需求。

南方海洋牧场气象服务中心由广东省气象局联合省农业农村厅申报成立，将建设海洋气象科研成果转化应用平台，打造场景化气象保障示范点，充分发挥气象服务趋利避害作用，助力南方海洋牧场增产增收。

长江中下游油菜气象服务中心由安徽省气象局和省农业农村厅联合申报成立，将构建适应油菜产业发展的精密监测和服务示范网，研发油菜农用天气预报技术和一体化油菜智慧气象服务平台，促进油菜生产、油菜景观产业提质增效。

荔枝气象服务中心由广东省气象局和省农业农村厅牵头申报成立，瞄准决策部门、生产经营主体和加工物流运输企业等三类对象，完善荔枝观测预报服务体系，推动相关科研成果应用转化，助力广东荔枝从“小特产”升级为“大产业”。

辣椒气象服务中心由贵州省气象局和省农业农村厅联合申报成立，将建立全国辣椒气象服务产品体系，增强辣椒气象科研能力，面向主要辣椒品种提供覆盖产前、产中、产后的全链条气象服务。

猕猴桃气象服务中心由陕西省气象局及省农业农村厅联合申报成立，将围绕猕猴桃产业发展服务需求，建立规范高效的全国猕猴桃气象服务管理机制，推进猕猴桃全生育期关键核心技术研究，深化区域智慧气象服务系统建设，推进猕猴桃气象服务向数字化、智慧化转型。

酿酒葡萄气象服务中心由宁夏回族自治区气象局与宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会联合申报成立，将建设酿酒葡萄野外试验示范基地，建设中国北方酿酒葡萄小气候监测站网和覆盖全产业链的气象业务服务系统。

核桃气象服务中心由河北省气象局、省林业和草原局共同申报成立，将建立交汇共享的数据库，构建核桃种植全生产周期灾害指标体系；强化智慧化核桃气象服务能力建设，助力打造太行山薄皮核桃产业带。

据悉，中国气象局与农业农村部从2017年开始共推特色农业气象服务，以分品种、分区域的方式，实现农业气象服务集约化、标准化和品牌化，提高特色农业气象服务精准度。目前，以苹果、茶叶、油茶、淡水养殖等为代表的第一批、第二批共15个特色农业气象服务中心已产生良好效益。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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