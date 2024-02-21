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用好“1234N”工作法 乡村治理焕发新活力

2024年02月21日15:36 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （焦磊）基层治理，一头连着经济社会发展，一头系着群众幸福指数。近年来，江西省九江市湖口县舜德乡灰山村坚持把宅改、乡村治理作为推动乡村振兴、提升群众满意度的重要抓手，充分发挥党建引领核心作用，在“实”上下功夫、在“真”上做文章、在“高”上求突破，探索出“1234N”乡村治理新模式，不断激发乡村治理新活力，全面提升乡村治理水平。

一是融活一个阵地，打造文化活动“新样板”。创新乡风文明新形态，着力构建“新风礼堂”乡风文明新样板。灰山村有效利用灰山礼堂这一县级文物保护资源，对室外环境整治提升、室内修缮历史场景还原，设置乡风文明工作室、宣传栏、展示厅等功能区，开展红白喜事申报、文明乡风宣传宣教等各项乡风文明实践活动，使“新风礼堂”成为灰山村良好家风、文明新风、文化宣传的平台，传递了乡村文化的正能量。

二是践行两条村规，焕发村民自治“新活力”。乡村要美，美在文明；民风要正，正在村规。灰山村集聚民智，提炼出“奉献 团结 实干 争先”的灰山精神；广纳民意，围绕爱党爱国、平安建设、移风易俗、生态环保等十个方面，制定出“灰山十约”。通过开展“灰山十约”揭牌、诵读、宣誓等活动，以仪式感激发群众责任感；通过民主表决、签字生效等方式，激发群众自我管理、自我教育、自我约束的主体意识；通过村规民约的制定和完善，使村民行为准则有了“新标尺”，村民自治有了“新活力”。

三是建强三大组织，构建基层治理“新格局”。按照“乡村振兴，既要塑形，也要铸魂”要求，灰山村将红白理事会、道德评议会功能前置，为乡风文明赋能。通过听、看、查、评等方式，推动打牌赌博、高价彩礼、大操大办等移风易俗活动走实走深；推动定责赋分、自动积分、即时公开、兑现奖惩、“灰山数字积分”APP应用实效，激发广大村民自觉融入向善、乐善、行善的队伍中来，争做好人好事，争拿治理积分。

四是用好四支队伍，激发为民办事“新动能”。充分发挥基层党组织引领和党员示范作用，成立灰山村乡风文明“五老”党小组、乡风文明村民理事代表联合会、乡风文明志愿服务队、红白理事志愿服务队。结合有事先商量、广泛听民意，收集群众急难愁盼的问题，通过村两委干部带头，五老党员、村民理事长示范，文明志愿者参与，不断解决群众遇到的难题。让群众意见有地方说、困难有人帮、问题有人管，不断提升群众满意度。

五是开展N项活动，引领乡风文明“新风尚”。全村70岁以上老人、烈士家属吃“感恩饭 ”；留守老人一起“团结粽”；为50对夫妻拍“同心照”，凭积分为50位留守妇女购买人身“健康险”；倡导“集体婚礼”践行节约简朴风尚；举办灰山移风易俗乡风文明“故事会”……乡风文明是繁荣乡村文化和风尚的重要内容，灰山村以弘扬传统文化为切入点，打出一套“乡约灰山，文明先行”组合拳。

今日灰山村，“党建+宅改+乡风文明”引领，良好的产业发展让村民“口袋”越来越鼓，良好的乡风文明软环境让村民“脑袋”越来越富，舒适的生活提高了村民打造美丽乡村的积极性，更多村民积极参与到推进乡村振兴的事业中来。

(责编：孙红丽、高雷)
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