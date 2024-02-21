首次亮相新加坡航展 C919高原型斩获40架订单
2024年02月21日13:45 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者申佳平）据“工信微报”消息，2月20日，在新加坡航展开幕当天，西藏航空与中国商飞签署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飞机订单。河南航投与中国商飞签署6架ARJ21衍生机型订单，包含ARJ21灭火机、ARJ21医疗机和ARJ21应急救援指挥机。
据了解，C919高原型是C919飞机系列化发展的重要机型之一，在C919基本型的基础上，通过缩短机身和实施高原改装满足高原地区运输要求。座位数为140-160座，起降性能满足中国区域内全部高高原机场。ARJ21高原型最大起降高度14500英尺，具备良好的高原机场起降性能和抗侧风能力，能够覆盖中国区域内大部分高高原机场。ARJ21灭火机可以快速响应火情、精准定位火区、高效灭火，兼顾日常空中监测预警以及通勤出行。ARJ21医疗机具备航空医疗救援和医疗转运等功能，可用于病患转运、传染病转运和重症急救。ARJ21应急救援指挥机能够实现对灾情的态势感知、指挥决策和调度处置，可用于空域指挥、应急救援指挥和救援力量运送、建立灾区临时通信网络等。
(责编：申佳平、高雷)
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