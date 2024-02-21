人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家林草局部署三北工程攻坚战2024年度重点工作任务

2024年02月21日13:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月21日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，2月19日，国家林业和草原局召开三北工程攻坚战工作专班2024年第1次会议，传达学习中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》，研究部署三北工程攻坚战2024年度重点工作任务。

会议强调，2024年是三北工程攻坚战全面展开的关键一年，要深入贯彻落实《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》，充分发挥国务院协调机制作用，落实“1+N+X”工作方案，以三北工程六期规划重点项目落地实施为核心，挂图作战、包片指导、纵深推进、一抓到底，全力打好三大标志性战役。要统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，坚持以水定绿、适地适树、乔灌草结合，全力增绿扩绿。要充分发挥引领示范作用，在三大标志性战役区抓好一批标志性项目，为实施好三北工程六期规划打牢基础。要继续支持引导中央企业深度参与三北工程建设，实施浑善达克-科尔沁沙地南缘综合治理项目，发挥生态治理和绿色产业融合发展示范作用。要深入基层一线包片蹲点，全力以赴促开工、抓进度、保质量，确保2024年度各项工作任务取得预期成果。

会议听取科尔沁和浑善达克沙地歼灭战、黄河“几字弯”攻坚战、河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战三大标志性战役片区重点项目推进情况汇报，研究各片区标志性项目落实举措。2024年，国家林草局将重点围绕出台政策制度、落实重点项目、开展联防联控、抓好要素保障、推进光伏治沙、加强央企合作、强化科技支撑、推进宣传培训、开展国际合作等9个方面，抓好重点项目组织指导和包片蹲点、研究出台三北工程建设管理办法、开展三大片区联防联控、保障林草生态用水及工程种苗供应、推进荒漠化防治和风电光伏一体化工程建设、大力弘扬“三北精神”、选树防沙治沙典型等27项重点工作任务。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
珠江水利委员会启动2023-2024年度第四次压咸补淡应急调水
　　人民网北京2月21日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，2月18日，珠江水利委员会召开会商会，分析研判近期流域雨水咸情，安排部署元宵节期间澳门、珠海等地供水保障工作。按水利部统一部署，珠江水利委员会启动2023—2024年度第四次压咸补淡应急水量调度，自2月19日起调度西江大藤峡、长洲等骨干水库加大出库流量集中向下游补水，补水时间将持续4天。…
中老铁路累计发送旅客超2889万人次 运输货物超3305万吨
　　人民网北京2月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，截至2024年2月19日，中老铁路开通运营以来已累计发送旅客2889.7万人次；运输货物超3305.9万吨，其中跨境货物运量达750.9万吨；货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等2900多种，黄金大通道效应持续释放，极大促进了沿线人流、物流、信息流高效交换，为区域繁荣发展注入了新活力。 春节假期，云南磨憨铁路口岸旅客络绎不绝。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部