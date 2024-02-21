人民网北京2月21日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，2月19日，国家林业和草原局召开三北工程攻坚战工作专班2024年第1次会议，传达学习中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》，研究部署三北工程攻坚战2024年度重点工作任务。

会议强调，2024年是三北工程攻坚战全面展开的关键一年，要深入贯彻落实《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》，充分发挥国务院协调机制作用，落实“1+N+X”工作方案，以三北工程六期规划重点项目落地实施为核心，挂图作战、包片指导、纵深推进、一抓到底，全力打好三大标志性战役。要统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，坚持以水定绿、适地适树、乔灌草结合，全力增绿扩绿。要充分发挥引领示范作用，在三大标志性战役区抓好一批标志性项目，为实施好三北工程六期规划打牢基础。要继续支持引导中央企业深度参与三北工程建设，实施浑善达克-科尔沁沙地南缘综合治理项目，发挥生态治理和绿色产业融合发展示范作用。要深入基层一线包片蹲点，全力以赴促开工、抓进度、保质量，确保2024年度各项工作任务取得预期成果。

会议听取科尔沁和浑善达克沙地歼灭战、黄河“几字弯”攻坚战、河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战三大标志性战役片区重点项目推进情况汇报，研究各片区标志性项目落实举措。2024年，国家林草局将重点围绕出台政策制度、落实重点项目、开展联防联控、抓好要素保障、推进光伏治沙、加强央企合作、强化科技支撑、推进宣传培训、开展国际合作等9个方面，抓好重点项目组织指导和包片蹲点、研究出台三北工程建设管理办法、开展三大片区联防联控、保障林草生态用水及工程种苗供应、推进荒漠化防治和风电光伏一体化工程建设、大力弘扬“三北精神”、选树防沙治沙典型等27项重点工作任务。

(责编：杨曦、高雷)

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