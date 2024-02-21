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中老铁路累计发送旅客超2889万人次 运输货物超3305万吨

2024年02月21日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，截至2024年2月19日，中老铁路开通运营以来已累计发送旅客2889.7万人次；运输货物超3305.9万吨，其中跨境货物运量达750.9万吨；货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等2900多种，黄金大通道效应持续释放，极大促进了沿线人流、物流、信息流高效交换，为区域繁荣发展注入了新活力。

春节假期，云南磨憨铁路口岸旅客络绎不绝。乘坐中老铁路国际旅客列车赴老挝开启异域风情体验之旅，成为很多人假日跨国出游的优选。2023年以来，中国铁路昆明局集团有限公司深入分析跨境旅游市场和旅客需求，依托中老铁路运输优势，精心策划“梦幻秘境·湄澜全景”12日游、“坐着火车游老挝”7日游等老挝跨境旅游产品，与国内旅行社合作，服务旅客乘动车前往老挝旅游。

针对中老铁路国际旅客列车客流激增情况，昆明局集团公司及时调整并增加国际旅客列车乘车席位。中老铁路国际旅客列车开行以来已累计发送来自83个国家和地区的14万名跨境旅客。

今年以来，中老铁路货物运输呈现增长态势，来自泰国、老挝的水果等货物源源不断通过中老铁路运抵昆明，销往四川、广东等地，国内的蔬菜、石榴以及光伏产品、小家电等陆续运往东南亚国家。截至目前，中老铁路今年已累计运输货物251.7万吨，其中运输跨境货物71.5万吨、同比增加14.3万吨。

随着货源增多，铁路部门高质量开行定点、定时、定线、定车次的中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，昆明至万象仅需26小时。“中老铁路+中欧班列”的运输新模式，让老挝、泰国等国家至欧洲铁路直达运输时间缩短至15天。

(责编：王连香、高雷)
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