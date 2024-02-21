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珠江水利委员会启动2023-2024年度第四次压咸补淡应急调水

2024年02月21日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，2月18日，珠江水利委员会召开会商会，分析研判近期流域雨水咸情，安排部署元宵节期间澳门、珠海等地供水保障工作。按水利部统一部署，珠江水利委员会启动2023—2024年度第四次压咸补淡应急水量调度，自2月19日起调度西江大藤峡、长洲等骨干水库加大出库流量集中向下游补水，补水时间将持续4天。

通过本次应急调水，预计西江梧州站平均流量将维持在2500立方米每秒以上，可有效压制珠江河口咸潮，为下游沿线取水口抽取淡水创造有利条件，将全面保障元宵节期间澳门、珠海等地供水安全，同时还将提升西江干流航道通航效率，助力节后复工复产。

珠江水利委员会相关负责人表示，下一步将继续做好应急值守和会商研判，持续跟踪寒潮天气形势和流域雨水咸情变化，滚动预测预报，实时优化调度方案；督促有关单位严格落实调度指令，指导珠海、中山等地抓住有利时机抢淡蓄水；加强与电网、航运等涉水行业相关部门沟通协调，最大程度发挥水资源综合效益；做好信息报送工作，全面掌握应急水量调度工作动态，确保信息及时上传下达。

(责编：王仁宏、高雷)
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