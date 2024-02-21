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国家林草局印发《国家公园宣传教育管理办法（试行）》

2024年02月21日13:55 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，国家林草局日前印发《国家公园宣传教育管理办法（试行）》，进一步规范国家公园宣传教育管理工作，发挥宣传教育在国家公园建设中的重要作用。

《办法》明确，国家林草局（国家公园管理局）负责全国国家公园宣传教育的监督管理工作。各国家公园管理机构负责本国家公园宣传教育工作，跨省域的国家公园应当建立联合宣传教育机制，确保宣传教育的整体性和协调性。中央与地方按照财政事权和支出责任划分原则，加大对自然教育、科普宣教和生态体验等场所与设施建设、自然教育和生态体验活动以及相关人员培训等工作的支持力度。鼓励金融和社会资本按市场化原则对国家公园宣传教育建设管理项目提供融资支持。

《办法》提出，国家公园管理机构应当依据国家公园总体规划，编制宣传教育方案，组建和培训宣传教育队伍，并制定宣传教育管理制度；积极引导群众性自治组织、社会组织和企事业单位等开展国家公园宣传教育活动；组建统一的国家公园宣传教育专家团队。国家公园宣传教育活动相关文字、图形和视频等材料应经国家公园管理机构或有关部门审核。

《办法》表示，国家公园管理机构应当遵循绿色营建理念建设宣传教育设施和入口社区，打造宣传教育步道精品线路，编撰相关出版物，组织设计相关文创产品，探索制作突出国家公园特色的影视作品或宣传片，建立官方媒体账号，依据有关规定与各类媒体联合开展国家公园宣传教育活动，积极创建国家公园特色宣传教育品牌。

(责编：杨曦、高雷)
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