人民网北京2月21日电 （记者赵竹青、杨虞波罗）近日，由北京通用人工智能研究院研发的全球首个通用智能人雏形“通通”在北京亮相，标志着我国在通用人工智能“无人区”迈出了关键性一步。

与电影《流浪地球2》中的数字生命“丫丫”类似，“通通”生活在高度仿真的数字世界中，以一个三四岁的小女孩形象出现。她不仅会自主学习，更能主动发起任务，做到“眼里有活”。比如，当她发现玩具被丢在地上时，会主动将它们放回玩具箱里；遇到障碍物时，她会在观察四周环境后自己想出办法通过；在整理房间时，她还会灵活运用小凳子等工具进行辅助……

“ChatGPT可以在一夜之间学习大量书本知识，但对于一个真正的智能体而言，‘街头智慧’才是最重要的。”北京通用人工智能研究院院长朱松纯说，在自研国产学习和推理框架的支持下，“通通”拥有相当于3至4岁儿童的智力水平，以及与人类相似的价值观。

研究人员认为，通用智能体应具备像人一样的物理常识和社会常识，拥有“与生俱来”的本能，在价值驱动下，不仅能完成无限任务，还可以自主定义任务。这是通用智能的关键，也是人类从儿童阶段起就已具备的能力。但目前大多人工智能的发展侧重方向恰恰与此相反。

记者了解到，未来，“通通”将有望与教育、康养、智能制造及战略新兴产业结合，在人类社会中大显身手。

(责编：赵竹青、章斐然)

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