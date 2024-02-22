央视网消息：春节假期刚结束，中国迎来2024年首次“降息”，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心2月20日公布，5年期以上贷款市场报价利率LPR为3.95%，较前值下行25个基点。专家表示，5年期贷款市场报价利率（LPR）大幅下降，有助于带动社会综合融资成本继续下行，激发实体经济有效需求，释放出金融发力稳开局的积极信号。

专家表示，此次5年期贷款市场报价利率LPR下调幅度，为2019年8月中国LPR形成机制改革以来最大，LPR实施非对称下调，5年期以上LPR降幅超出市场预期，有助于缓解银行息差下降压力，同时为5年期以上LPR下降创造更大的空间。

5年期以上LPR是绝大多数个人住房贷款利率的定价“锚”。按照商业贷款100万元、年限30年、等额本息的方式计算，不考虑加点情况下，此次5年期以上LPR下调将为购房者节省利息超5.2万元；等额本金方式节省利息近3.8万元。据了解，本次5年期以上LPR下降后，一线城市中，上海、广州、深圳的首套房贷利率都将低于4%，全国的房贷利率政策下限也将跟随LPR调整至3.75%。

民生银行首席经济学家温彬表示，通过下调五年期以上LPR利率以后，无论是企业贷款融资还是居民按揭融资成本也会出现明显下降，这样，对于当前房地产市场保持平稳健康发展也将会发挥积极的作用。

此次LPR调降也体现出政策的延续性。自2019年8月LPR改革以来，5年期以上LPR已下降8次，共下降了90个基点；专家认为，随着存量房贷利率调整、居民利息支出减少，也将有利于居民消费的进一步恢复。

此外，5年期以上LPR大幅下降，还将降低企（事）业单位中长期贷款利率，进一步激发企（事）业单位中长期贷款需求。降低利率还有利于长期贷款占比较高的国家重大项目、基础设施建设，也有助于减轻地方债务利息支出压力。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才在接受采访时表示，降息力度之大是过去5年来没有过的，释放了强烈的政策信号，要降低居民和企业长期融资的成本，促进经济活动的活跃，巩固经济平稳恢复的态势，

专家表示，5年期以上LPR是中长期企业贷款和个人住房贷款定价的主要参考基准，此次下调将带动社会综合融资成本继续下行，金融支持实体经济力度进一步提升。

各行各业新春“拼开局”“新春第一会”引关注

春节假期刚过，各地已开始“拼开局”。这几天，上海、广东、江苏、安徽、福建等多个省市相继召开“新春第一会”，聚焦优化营商环境、科技创新、发展新质生产力等主题，亮目标、谈部署，鼓干劲、提信心，充满龙年“拼经济”的氛围。

春节过后首个工作日，上海召开全市大会，大会提出瞄准最高标准、最高水平，持续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。中国经济第一大省广东“新春第一会”再度聚焦高质量发展，提出加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心。江苏省“新春第一会”透露，将持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，进一步打响“苏州最舒心”服务品牌，建设人人向往的创新之城、创业之都、创富之地。

“持续优化营商环境”也是福建、安徽今年“新春第一会”的关键词，福建将在市场准入、权益保护等方面推出一些标志性的举措，安徽强调，好的营商环境就是生产力、竞争力，怎么重视都不为过。

同一天，东北多个省份也同样点题“营商环境”。吉林省表示，通过优化营商环境加快项目建设。黑龙江今年将持续完善服务企业的“快速通道”，畅通解决问题的“绿色通道”。辽宁省提出，今年必须决胜经济发展这个主战场，在新赛道新战场上抢占先机。

新年以来，各地各部门密集出台措施，有助于推动经济实现“开门红”，助力全年经济稳增长。随着一系列政策举措逐步落地，2024年中国经济有信心、有基础迈出新的增长步伐。

广州2024年一季度重大项目正式开工

日前，广州2024年一季度重大项目正式动工，包括产业建设、基础设施、社会民生、城市更新等共有319项，总投资超3200亿元，聚焦产业建设、基础设施、社会民生、城市更新等。

四川成都：升级数字化应用 提升惠企服务效能

春节假期后，四川成都各企业全面返工复产。为优化营商环境，缩减企业办事流程，当地推出多项服务优化举措。

在总部位于成都的一家折扣零售连锁店，一年时间里，门店数已从90家发展到250多家。通过“12345亲清在线”的线上服务平台，企业获得政府相关补贴以及助企定制化服务，实现了快速发展。

今年，成都市对“12345亲清在线”进行了全面升级，发布了“蓉易享”“蓉易贷”“蓉易诉”等六大惠企新场景。结合企业反馈的需求，以数字化思维、智慧化手段提升为企业服务质效。

外资企业圆桌会制度成效显著

记者2月21日从商务部获悉，截至今年1月底，商务部已召开16场外资企业圆桌会，解决会上反映的问题诉求超过300件。

自2023年7月起，商务部建立外资企业圆桌会议制度，定期召开会议听取外资企业反映困难问题和意见建议，并会同相关部门和地方共同推动解决。截至今年1月底，商务部已召开16场外资企业圆桌会，共400多家外资企业、外国商协会参会，已解决会上反映的问题诉求300多件。同时，各省份也建立圆桌会议制度，召开140多场圆桌会，2200多家外资企业、外国商协会参会，已解决问题诉求900余件。此外，商务部于去年9月上线外资企业问题诉求收集办理系统，打造“线上外资企业圆桌会”，提供反映问题的公开渠道。

2024年，商务部将继续发挥外资企业圆桌会议制度作用，每月召开一场圆桌会议。

(责编：王震、陈键)

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