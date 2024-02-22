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期待粮食“加工树”枝繁叶茂

2024年02月22日08:53 | 来源：经济日报
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从绘制粮食“加工树”图谱，到按“谱”招商，培育粮食“加工树”，形成粮食产业规模效应，需要国家大力支持和地方政府不懈努力，粮食加工企业不断创新突破，广大农民精心耕耘提供粮源支撑。

俗话说，无工不富。发展粮食加工业是粮食主产区实现农民富裕、区域经济发展和保障国家粮食安全的重要举措。从中央一号文件以及农业农村部的部署落实重点工作看，保障粮食安全，要发力粮食生产，也要高质量提升粮食加工业。应精心绘制粮食“加工树”图谱，引导企业向主产区聚集，推进粮食生产和初加工、精深加工协同发展，促进粮食就地转化增值。

我国有13个粮食主产区、800个产粮大县，13个主产区粮食作物总产量占全国总产量80%以上，是粮食提产能、保供给的重头大头。也要看到，粮食主产区经济实力不强、财力薄弱的问题较为突出。这个问题不解决，主产区重农抓粮的积极性就会受到挫伤，影响粮食生产保供大局。国家要加大对主产区纵向补偿力度，积极探索产销区横向补偿机制，确保主产区抓粮不吃亏。不过，要从根本上改变主产区经济社会发展水平低下的问题，既要靠利益补偿机制“输血”，也要支持主产区高质量发展粮食加工业，增强其自身“造血”功能。

发展粮食加工业，要规划先行，绘制粮食“加工树”图谱，引导加工企业开发多元的加工产品。粮食全身都是宝，不仅可以制作食品，还可以用作饲料原料和工业原料。我国粮食产业链条短、附加值低，以玉米为例，美国可以用玉米衍生出3500多种产品，我国只能加工出300多种，发展玉米精深加工潜力巨大。各地应根据本地粮食资源优势、全球粮食加工发展方向、产业链条和主导产品，绘制粮食“加工树”图谱，引导企业发展精深加工，推进玉米、小麦、水稻、大豆等加工副产物综合利用，开发稻米油、胚芽油和蛋白饲料等产品，提升粮食附加值。比如，山东滨州中裕食品有限公司打造出我国最长最完整的小麦产业链，一粒小麦可以衍生出600多种产品，利用小麦麸皮加工的膳食纤维粉每吨3万元左右，小麦粉中提取的谷朊粉每吨1.6万元，湿面筋中提取的蛋白肽每吨22万元，小麦附加值大幅提高。

以粮食加工业为重点建设一批全产业链典型县，形成一批“可看、可学、可推广”的典型模式和先进经验。产粮大县往往都是经济弱县、财政穷县，要根据本地粮食“加工树”图谱，精准锁定目标项目、目标企业，按图索骥，靠“谱”招商，或培育玉米、大豆、水稻、小麦“加工树”，使企业不断聚集，产业链不断延长，产业链上下游衔接更加紧密，粮食深加工产品不断丰富，最终形成规模效应。安徽阜南是全国小麦生产大县，通过引进中化、中粮、中裕等一批龙头企业，构建起优质小麦“产购储加销”全产业链经营模式，把小麦产业培育成强县富民的支柱产业。目前，其经验已复制推广到415个县，发展优质粮食订单面积超过1400万亩，带动小农户100万户、农民合作社5170多家共同发展。

创建农产品加工园区，是推进粮食加工产业集聚、延伸产业链条、提高附加值的有效途径。国家要支持引导粮食主产区结合本地资源优势创建国际、国家、省、市、县级农产品加工园区，推动粮食加工企业向园区集中，把园区打造成为现代农业的助推器、粮食产业发展的“新高地”、区域经济的增长极和龙头企业的孵化器。大量农产品加工企业聚集园区，通过订单农业、园区就业等多种利益联结机制，带动农民整体收入提升。如今，各地农产品加工园区建设如火如荼，对推动主产区粮食加工业优化升级起到积极作用，但经营不善、亏损倒闭的也不在少数。各地一定要规划先行、有序推进，争取建设一个、成功一个。

高质量发展粮食加工业，主产区要转变观念、调整思路。从绘制粮食“加工树”图谱，到按“谱”招商，培育粮食“加工树”，形成粮食产业规模效应，需要国家大力支持和地方政府不懈努力，粮食加工企业不断创新突破，广大农民精心耕耘提供粮源支撑。在各方共同努力下，我国粮食“加工树”一定会茁壮成长、枝繁叶茂。？(经济日报)

(责编：王震、陈键)
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