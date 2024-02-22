李超

前不久，记者和家人来到福建厦门旅游，在携程网上预定了一个海景房。与正常的宾馆不同，这是一间网约房。

“网约房”指的是通过网络渠道发布房源、预订并完成交易的一种住宿方式。近年来，“网约房”以其在线选房、电子支付、密码解锁、无须见面等优势赢得许多人青睐。去年12月6日团团·BaoBao版发表了《孩子能轻易进网约房”阳光何时照进灰色地带》的暗访稿件——中青报·中青网记者在广东广州、江苏南通等多地调查发现，“网约房”在监管上存在漏洞，无法落实实名、实数、实时、实情“四实”制度。还反映，这些未经有效监管的“网约房”极易滋生违法犯罪。没想到职业性暗访之后，过年期间记者在自己的旅行中再次遇到了这种情况。

记者预定了网约房没几分钟，就接到了一个显示厦门的陌生手机来电。电话中，这名自称管家的男性工作人员告知需要加微信才能告知入住相关信息。

入住的网约房其实位于一个高层写字楼。随后，管家在微信上发了相关信息，其中包括大堂前台登记信息、入住房间编号以及房间密码，还有Wi-Fi账号以及密码，以及入住须知。

其中专门提到了公安局要求入住人身份核验事项：“需要入住后抽一分钟扫描二维码进行入住信息登记(公安局要求登记所有入住人员哦！)，登记成功后需要截图核验成功的界面发我即可，感谢配合，祝您入住愉快。”

随后，管家还通过微信发来了一个入住码(二维码)，上面还显示“请扫一扫网约房二维码，办理入住”，并提示了这个网约房所属的公司以及房号。

扫描二维码后出现一个页面，上面显示了上述公司详细地址、门牌号以及面积等相关信息，其中还包括房客类型、证件类型、证件照片、年龄分类(是否成年)、手机号以及入住和计划离开时间等。

记者入住的房间，是一个加了隔断的房间，内有霉味。对此，管家回应称房间的空调可以开新风系统，“房间我们装了有段时间了，可能是过道外面的味道”。

按照入住须知，记者将身份证正反面拍照后上传。值得一提的是，随后的审核环节只要上传一张身份证对应相关人照片，上传之后就显示“恭喜您！人脸核验成功”。下方是添加同行人员的按钮。记者随后将截图发给管家，管家回复“ok”的标志。

传统的宾馆登记入住需在前台登记身份证，并刷脸认证，网约房入住的整个过程完全依靠入住须知的几点步骤提示。直到第二天退房，记者也未见到网约房的任何一名管理人员。

有意思的是，身份登记也完全是依靠“顾客自觉”。换句话说，任何人只要找到其他人的身份证照片正反面以及一张近照，也完全可以通过审核关。

对于同行人员的登记也是一样，完全依靠“顾客自觉”，同行人员是否登记相关身份信息，并不影响入住。

不得不说，这种失去监管的网约房在保护未成年人上是存在漏洞和风险的。

浙江杭州最近有一条新闻：一名初中毕业就辍学在家的00后男孩因涉嫌盗窃电瓶车被刑事立案、取保候审。让人没有想到的是，在取保候审期间，男孩失踪了。检察官调查后发现，男孩其实是在“网约房”内吸食“上头电子烟”，而男孩并没有登记，“网约房”是一名吸毒人员订的。让人没想到的是，这间“网约房”成为吸毒人员聚众吸食含有合成大麻素的“上头电子烟”的固定场所。

这个案例背后显示了网约房治理的失控，也给我们诸多警示。可以肯定地说，《孩子能轻易进“网约房” 阳光何时照进灰色地带》报道引起了多方重视，记者日前所经历的网约房入住已是厦门当地政府，特别是当地公安部门加强网约房治理的一个结果。显然，如今的严格管理还是不够严格。

对此，记者建议，应在网约房登记等环节，引入目前已经成熟的生物识别技术，如刷脸登录，从技术上规避相关漏洞，当然也要注意避免生物信息的泄露。

同时，公安部门等也应该加大抽检力度，特别是针对一些相关治安案件频发的区域提高抽检频率。对于未向公安部门报备的网约房要加强惩处措施，提高威慑力。

此外，携程等各大网络平台也应提高网约房入住门槛，对网约房经营者的资格、营业执照、房源类型等信息进行仔细审核查验，对于曾出现治安问题的网约房以及经营者实行“一票否决”。

最后，相关部门也应推动针对网约房的立法工作，对当前的不足之处加以完善，让网约房早日脱离“治安洼地”，变得更加绿色、阳光。

(责编：王震、陈键)

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