科技日报讯 (何宝新 记者王春)近日，由中国船舶集团有限公司旗下上海船舶研究设计院(以下简称“上船院”)自主研发设计的1400TEU无舱盖集装箱船，获得来自比利时船东的订单。该型船是全球首艘氨燃料动力集装箱船，其成功签约标志着全球航运业在清洁能源领域又取得了重要突破，对引领航运业可持续绿色发展具有里程碑意义。

据悉，该船属于欧洲内支线船型，主要服务于挪威—德国航线，总长约150米，型宽约27米，可装载约1400个20英尺标准集装箱，配备氨燃料发动机、氨燃料储罐、供给系统和加注系统；船舶能效设计指数满足第三阶段要求，低于基线约45%，碳强度指标评级A级，每年可减少约1万吨二氧化碳排放。

为了给客户提供更加可靠高效的运输方案，该船采用了多项创新设计，可装载20英尺、26英尺、30英尺、40英尺和45英尺等多种规格的集装箱。

记者了解到，在该船研发过程中，上船院重点考虑了氨燃料具有毒性、腐蚀性等特点，相关设计最大程度减少了氨气毒性的影响。上船院让居住区和机舱棚尽可能远离有毒区域，将可能影响船上人员安全的潜在风险降到最低；为确保氨燃料加注、储存和供给系统安全可靠，避免产生泄漏，制定了紧急情况下的各种应对措施。

(责编：王震、陈键)

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