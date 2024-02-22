科技日报北京2月21日电 （通讯员杜淼 记者刘园园）记者21日获悉，由中国有研集团有研工程技术研究院有限公司（以下简称“有研工研院”）自主研发的氢氦分离提纯装置，应用于山西吕梁的天然气闪蒸气（BOG）提氦一期项目，经历长时间低温环境运行考核，成功产出99.999%以上纯度的高纯氦气。这标志着国内氦气提取领域获得重要技术进展。

相关统计显示，我国氦气资源在全球的占比仅有2%。作为用氦大国，我国对氦气的需求量居全球第二，特别是航空航天、电子工业、生物医疗等多个领域需求旺盛。

“目前，氦气唯一的工业化生产方式是从天然气中提取。针对氦气精制过程中的氦气与氢气两种小分子气体的分离难题，有研工研院创新性地采用吸附脱氢的方式实现了两种气体的安全、高效分离。”有研工研院副总经理、新能源事业部总经理郝雷说，该方法在气体纯度及安全性等方面较其他技术有显著优势。

郝雷介绍，新研发的氢氦分离装置可方便集成于多种BOG提氦系统中，在常温环境中实现氦气的粗分、精制和提纯，氦气产出气纯度达到99.999%以上，同时可获得纯度高于99.999%的氢气产品。该技术实现了天然气资源的最大化应用，为氦气资源获取提供了新途径，对于提升我国氦资源的利用率、降低氦气对外依存度、保障我国用氦安全具有重要意义。

(责编：王震、陈键)

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