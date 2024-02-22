科技日报合肥2月21日电 （实习记者洪敬谱）近期，我国中东部地区出现明显雨雪和降温天气，由于此时南方冬油菜正处于现蕾抽薹至开花期，江淮、长江中下游冬小麦开始返青，这给当地农业生产带来了不利影响。

2月20日，农业农村部派出4个工作小组和25个科技小分队赴重点省份，推动农业防范应对雨雪冰冻天气。

农业农村部全国农技中心粮食处处长鄂文弟，21日从北京出发，乘坐4个多小时高铁到达安徽省农业大市——蚌埠市，之后和当地的农技专家驱车20多公里，来到该市淮上区曹老集镇种植大户史正明家的油菜地，查看受灾情况。

“由于播种的时间比较适宜，这次雨雪对史正明家的油菜基本没有影响。”鄂文弟对科技日报记者说。

作为农业农村部派到安徽和江苏两省工作组的牵头人，鄂文弟的任务主要有三个——研判灾情、与技术专家一起制定应对措施、协调解决困难。

“我们通过实地查看，认为这次的雨雪降温天气，对安徽区域的小麦和油菜影响不大，甚至还给土壤补充了一些水分。”安徽省农业农村厅种植业管理局副局长曹高飞告诉记者。

“由于苏中和苏北的小麦刚刚返青，还没有拔节，这时的小麦抗寒性较强，而这次是先下雨后降温，农作物真正冻死的可能性不大。”扬州大学农学院教授郭文善介绍，江苏省农业农村厅在雨雪天气来临之前就采取行动，发布了技术指导意见，并及时派专家下到市县指导应对灾情。

“这次降温对江淮以南的作物影响较小，江淮以北由于湿度较低，对油菜作物有一定的影响。”安徽农业大学教授、省油料产业技术体系首席专家周可金认为。

针对部分受影响作物的应对措施，郭文善说：“现在最大的问题是排水不畅，田里面湿度大，小麦新根发不出来。因此建议要先清沟排水，再对冻害严重的作物施点拔节肥。”

对于科技小分队接下来的工作，鄂文弟表示：“我们将会同各地农业农村部门一起，分区域、分作物地提出完善防御低温雨雪冰冻灾害技术的意见，及时了解并帮助农户解决实际困难和问题。”

(责编：王震、陈键)

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