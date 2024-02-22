人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，银行业和保险业总资产平稳增长。

2023年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%。其中，大型商业银行本外币资产总额176.8万亿元，同比增长13.1%，占比42.4%；股份制商业银行本外币资产总额70.9万亿元，同比增长6.7%，占比17%。

2023年四季度末，保险公司总资产29.96万亿元，较年初增长10.4%。其中，产险公司总资产2.8万亿元，较年初增长3.3%。人身险公司总资产25.9万亿元，较年初增长10.9%。再保险公司总资产7471亿元，较年初增长11.2%。保险资产管理公司总资产1052亿元，较年初增长1.6%。

(责编：罗知之、高雷)

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