人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，银行业和保险业金融服务继续增强。

2023年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额70.9万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额29.1万亿元，同比增长23.3%。保障性安居工程贷款余额6.3万亿元。

2023年全年，保险公司原保险保费收入5.1万亿元，同比增长9.1%。赔款与给付支出1.9万亿元，同比增长21.9%。新增保单件数754亿件，同比增长36.1%。

(责编：罗知之、高雷)

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