人民网北京2月22日电 （方经纶）新年伊始，多地遭遇“速冻”天气。中央气象台预计，受寒潮影响，2月20－26日，我国中东部将出现持续大范围雨雪冰冻天气，此次天气过程低温持续时间长，强降雪、冻雨影响面广，与2月上旬雨雪冰冻天气影响区域高度重叠，可能给当前农业生产带来不利影响。

人民网财经梳理发现，为保障农业安全，从中央到地方，各级相关部门做出针对性部署安排。

2月20日，农业农村部向湖南、湖北、贵州、河南、江苏、安徽等重点省份派出4个工作组和25个科技小分队，推动各项措施落到实处。具体包括三方面工作：

分析研判灾害影响，深入低温雨雪冰冻天气影响地区，分作物、分生育期调查了解灾害性天气影响，科学评估灾损情况；

落实科学抗灾措施，会同地方农业农村部门，分区域分作物完善防御低温雨雪冰冻灾害技术意见，指导各地及时落实清理“三沟”、清除冻薹冻叶，喷施叶面肥，设施除雪加固、防风增温等防寒抗冻措施；

强化指导服务，蹲点包片、进村入户，采取面对面现场授课、广播电视、网络平台、微信公众号、短视频等线上线下多种形式开展指导培训，及时了解并帮助解决实际困难和问题。

此外，2月16日，农业农村部已下发紧急通知部署防范应对工作，最大限度减轻灾害影响和损失。

“针对近期各地出现的雨雪冰冻天气，各地正加紧部署应对措施。”农业农村部农村经济研究中心研究员谭智心表示，从技术层面看，要组织专家针对各地天气情况和土壤墒情制定完善技术方案，科学调控温度，指导落实防寒抗冻措施；从设施保障层面看，要及时清除积雪，清理沟渠、排涝降湿，必要时加固农业设施；从生产物资保障层面看，要加强种子、化肥、农药等生产资料的供应保障和调剂调运，监测和调控农资价格，避免农资价格大幅上涨影响生产。

2月18日，湖南省农业农村厅召开新年第一会时强调，抓好雨雪冰冻灾害救灾补损工作，做好寒潮天气防范应对工作。

2月19日，河北省农业农村厅召开寒潮、雨雪和大风天气防范应对工作会商会，并印发通知。其中要求分区域、分作物、分畜种落实防灾减灾救灾和灾后生产恢复措施，重点做好设施农业、畜牧养殖的除雪和防风工作。例如，及时跟进寒潮天气对冬小麦生产的影响；做好设施蔬菜棚室防风、加固、保温和积雪清扫等工作；做好畜禽保暖等等。

2月19日，湖北省水产技术推广总站发布《湖北省水产养殖应对寒潮大风、低温雨雪冰冻天气防灾减灾技术措施》，内容包括介绍冰雪天气对水产养殖的危害，提醒做好预防管理，在水产养殖应对冰雪天气的防灾减灾技术措施中，提及“池塘养殖应对冰雪天气的防灾减灾技术措施”和“设施渔业应对冰雪的防范救灾技术”两个大项，并且提供冰雪过后的水产复产建议。

2月21日9时，山西省减灾委员会办公室发布通知，其中强调严密防范次生灾害，聚焦农业大棚等建构筑物。在此之前，山西省农业农村厅已发布农业气象灾害风险预警，强调各级农业农村部门要及时组织专家和农技人员深入生产一线指导农户落实各项关键措施，确保安全生产。

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此轮寒潮降雪天气对于春耕备耕影响几何？

“立春之后，农业农村部组织召开全国春季田管和春耕备耕工作会议，对高质量推进春耕备耕各项重点工作做出安排，特别是对雨雪冰冻天气的防范应对和农业安全生产工作作出了详细部署，确保责任压实压紧，防患于未然。”谭智心表示，在应对气候灾害方面，农业农村部门与气象部门建立了联合监测预警机制，加强对农业生产工作指导服务，做好各项物资技术准备，确保及时落实防灾减损措施。此轮寒潮雨雪天气对全国春耕生产总体影响不大，个别雨雪冰冻严重地区也在积极全力抗灾救灾，尽可能减轻灾害影响，粮食和重要农产品生产供应总体有保障。

(责编：方经纶、高雷)

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