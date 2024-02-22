人民网北京2月22日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，铁路12306App除了可以购买火车票以外，旅客还可以在12306App上购买汽车票、飞机票等。

据介绍，12306空铁联运服务目前已接入中国国际航空股份有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司的机票销售，空铁联运已覆盖全国78个枢纽城市，2000余条线路。

空铁联运出行方面，继东航、国航、南航后，铁路12306App近期与春秋航空股份有限公司联手共同打造了以石家庄为换乘枢纽的空铁联运网络，新增可售航线200余条，支持北京、衡水、保定、邢台、邯郸等经石家庄前往春秋航空国内各通航城市的双向空铁联运销售，为旅客提供更丰富的机票产品选择。

汽车票出行方面，目前铁路12306App汽车票覆盖全国2700多个车站。

铁水联运出行方面，铁路12306App“铁水联运”服务，一次购票，就能在火车、轮船、巴士间无缝换乘。旅客可根据出行时间，自由选择铁路与公水联票的行程组合。

此外，购买铁水联运或公水联程票的旅客，可凭身份证或二维码在铁路、公路、轮船检票乘车，无缝换乘、一码通行。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经