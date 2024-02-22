健康产业是与民生关联的重要产业，具有巨大的发展潜力。健康产业涉及医疗、医药、养老、保健、营养、健身、心理、护理、美容、防疫等等众多领域，其产业链涵盖农业、工业和服务业，覆盖范围广、延伸链路长。健康产业对于经济和社会的高质量发展具有重要的影响作用，是带动未来经济发展的重要领域。

2023年1月29日，工信部发布《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。未来健康作为重要的战略性产业，必将迎来新一轮发展机遇。当前，随着大数据、人工智能、物联网等数字技术的不断发展，为健康产业的转型升级、提质增效、全民覆盖带来了新的契机。

健康产业的数字化转型从全方位、多领域拓展开来

近年来，我国在健康产业领域的数字化转型逐渐拓展开来，各种新模式和新技术应用的场景层出不穷，如医保全国联网异地报销、线上预约挂号、医院自助咨询、自助挂号缴费、自助查询打印、自助售卖、线上问诊、线上购药、远程手术、大数据精准防疫等等，这为实现全民覆盖的医疗健康服务带来了新的体验。

同时，健康产业在与其它产业的跨地区、跨领域融合协同创新方面也取得了明显进展。如通过数字技术综合赋能民生、医疗、康养、文旅、交通等各行业领域，探索跨行业数据打通机制，实现不同行业资源的跨界融合和精准利用，推动相关技术创新和不同行业资源的深度融合，培育新的业务拓展点、经济增长点和产业发力点等。

2024年2月，国家卫健委卫生发展研究中心召开的“实现全民健康覆盖数字化转型”研讨会指出数字健康将成为全球卫生治理和卫生发展援助的优先议题和重点投入领域。未来，推动数字技术创新更好的造福人类健康，实现公平可及、高质量的全民健康覆盖是需要探讨的重要问题。随着我国健康产业数字化转型从全方位、多领域拓展开来，各种新模式和新技术运用场景的创新也在不断探索和积累，这为打造未来新型健康产业奠定了基础。

健康产业发展迎来新的变化、挑战和机遇

随着我国经济社会的发展，人口结构的客观变化，未来对健康产业发展的需求也必将迎来新的变化和机遇。

2023年1月国务院办公厅出台的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》明确指出要解决民生的急难愁盼，以需求为牵引，围绕老年助餐服务、居家助老服务、社区便民服务、老年健康服务、养老照护服务、老年文体服务、农村养老服务等七个方面提出操作性强的解决方案。这些新的需求也必然带来老年用品制造、智慧健康养老、康复辅助器具、抗衰老产业、养老金融、旅游服务、适老化改造等若干产业的发展。

2023年年底召开的中央经济工作会议指出，未来要大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事等新的消费增长点。在我国经济持续回暖，现代化产业体系日益健全的新的背景下，在面对新的变化、挑战和机遇下，未来健康产业的发展也必然插上新的腾飞翅膀。如何针对不同健康行业领域、不同人群做好健康产业的数字化转型，打造出普惠、创新、智能、绿色、融合的新型健康产业是一个需要探讨的重要问题。

创新驱动、价值引领，数字化转型全方位赋能未来健康产业发展

在数字化转型推动未来健康产业发展方面，需要做到创新驱动、价值引领，进行全方位赋能。其中，技术创新与场景创新相结合、经济效益与社会效益相结合、短期目标与长远发展相结合是需要关注的几个重要方面。

做好技术创新与场景创新相结合，深挖需求，创新驱动，价值引领。当前，健康产业的数字化转型在带来一定价值的同时也存在一些问题，比如数字技术及相关设备的必要性、可靠性、便利性、精准性以及质量和成本问题等等。因此，需要从全方位、全流程角度对健康产业及其关联产业的痛点和难点问题进行深入挖掘，如不合理的服务流程和模式设计、久置不用和不方便使用的设备设施等等，并通过数字技术与应用场景创新相结合，对相关技术及其赋能场景进行价值创新，如通过解决难点痛点，针对特定人群实现远程诊疗监测和健康管理、线上线下结合的个性化定制诊疗和医养服务、开发便利的智能化监护和陪护设备等。

做好经济效益和社会效益相结合，将健康产业与现代化产业体系打造有机结合。与其他产业不同的是，健康产业覆盖范围广、延伸链路长，健康数据对于链路中每个环节都具有明显的赋能效应与乘数作用。因此，做好健康产业的数字化转型，要更好的发挥健康产业及关联产业的数据价值，在健康大数据分析预测、健康大模型应用、健康风险评估和疾病趋势预测、基于健康大数据的医药产品研发、医疗资源合理利用与调配等领域进行价值创新。

做好短期目标与长远发展相结合。健康产业发展必然会关联和带动更多传统产业转型和新兴产业发展，是各产业联动发展的纽带。2023年底召开的中央经济工作会议指出，要以科技创新引领现代化产业体系建设，要发展新质生产力，发展战略性新兴产业，加快传统产业转型升级。不论传统产业转型升级还是新兴产业的发展都需要巨大的牵引力，需要面向未来的新技术和需求进行拓展，而健康产业涉及医疗、养老、地产、金融、餐饮、文旅、交通、科技等多行业领域的支撑，其可拉动的后端供应链环节多、业务范围广，可以有效地挖掘出各行业领域的新需求、新潜力和技术突破点，这为我们发展新质生产力、建设现代化产业体系提供了基础。

（作者为中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任、数字经济产业创新研究院院长姚建明）

(责编：郝帅、高雷)

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