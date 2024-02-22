人民网北京2月22日电 （黄盛） 国务院国资委在日前召开了中央企业人工智能专题推进会。会议认为，央企要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置，不断强化创新策略、应用示范和人才聚集，着力打造人工智能产业集群，发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。会上，有关人工智能头部企业及央企代表作了交流发言。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上表示，央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业；要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用；开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态；推动央企在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。

据介绍，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的要求。为此，自去年以来，国务院国资委多次部署推动央企发展人工智能。

2023年8月，在国务院国资委举办的“智慧国资 数字央企”大讲堂上，张玉卓表示，国资央企坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，加快发展战略性新兴产业，积极推进传统产业改造升级，这为与人工智能企业深化合作开辟了广阔空间。

2023年9月，国务院国资委规划发展局相关负责人在中国企业论坛的跑出战略性新兴产业“加速度”平行论坛上表示，国务院国资委将发展战略性新兴产业作为当前最重大的战略任务，出台了9个战略新兴产业和6个未来产业的行动计划和实施方案，也在酝酿出台针对不同的战略性新兴行业“一业一策”的专项指导政策和设立战略性新兴产业基金。

今年1月，国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新在国新办举行的新闻发布会上表示，将以央企产业焕新和未来产业启航“两个行动”为抓手，加快在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展，在央企布局结构上实现战略转型。其中包括：谋划推动一批重大工程，遴选战新产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动。

国盛证券研报认为，央企带头推进国产算力，加速建设智算中心。从“东数西算”到“全国一体化算力网”再到“中央企业人工智能专题推进会”，验证了算力资源的重要性和地位在发展中不断提升，成为基础设施的重要组成部分；建设智能算力中心，需要以“国家队”力量为核心，辅助以强大的能耗管控力、降本增效能力、网络可视化能力等。

清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎认为，未来央企在人工智能领域的投资可能会增加，包括围绕人工智能领域的并购和重组，通过并购和重组来获取关键技术、市场份额和人才，这也符合全球范围内企业在人工智能领域加大投资的趋势。

(责编：王震、高雷)

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