人民网北京2月22日电 （方经纶）据农业农村部监测，2月22日“农产品批发价格200指数”为130.36，比昨天下降0.23个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.4，比昨天下降0.20个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.07元/公斤，与昨天持平；牛肉69.39元/公斤，比昨天下降0.2%；羊肉64.38元/公斤，比昨天下降0.6%；鸡蛋8.88元/公斤，比昨天下降0.9%；白条鸡18.00元/公斤，比昨天上升1.1%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.71元/公斤，比昨天上升0.5%；重点监测的6种水果平均价格为7.27元/公斤，比昨天下降0.4%。鲫鱼18.68元/公斤，比昨天上升0.3%；鲤鱼14.65元/公斤，与昨天持平；白鲢鱼9.04元/公斤，比昨天下降0.6%；大带鱼42.23元/公斤，比昨天上升3.8%。

今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是大带鱼、蒜苔、南瓜、香菇和平菇，幅度分别为3.8%、2.1%、2.1%、1.9%和1.6%；价格降幅前五名的是巨峰葡萄、芹菜、西红柿、油菜和菠菜，幅度分别为3.4%、2.1%、1.4%、1.2%和1.1%。

(责编：方经纶、高雷)

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