人民网北京2月22日电 （记者许维娜）近年来，“健康”一词在中国人的春节祝福中屡见不鲜。龙年春节假期，越来越多的中国人倾向于通过运动与亲朋好友共度佳节，从而收获身心安康与欢愉，使得健康过年成为新春佳节的新气象。

消费意愿的改变，催生了大健康产业的新“风口”。在部分行业人士看来，扩大健康消费将为整个行业带来新的发展动力。从大健康产业政策面来看，国家政策对健康消费的支持力度不断加强，各类政策持续驱动了大健康产业的快速发展。

一组数据印证着健康消费的发展势头良好。国家统计局数据显示，2023年，全国居民人均食品烟酒消费支出7983元，增长6.7%，占人均消费支出的比重为29.8%；人均医疗保健消费支出2460元，增长16.0%，占人均消费支出的比重为9.2%。

针对目前健康消费领域需求多样化、个性化，代际间差异明显的发展趋势，不少企业正加快产品研发创新更迭，更加精准地为消费者提供定制化的健康产品和服务。

以尚赫公司为例，近日，尚赫公司执行长陈旻君在2024年全国领袖高峰会议上表示，将秉持创新与质量的双轮驱动，致力于为消费者提供更科学、更有效的健康解决方案。面对全球健康意识的提升和市场的挑战，公司将坚定不移地加大研发投入，推动健康科技的突破，以满足消费者日益增长的需求。同时，将全力支持经销商，与他们共同成长，共创辉煌。

陈旻君介绍，具体举措有以下三方面：一是将加大研发投入，推动健康科技的突破，以开发出更高效、安全且便捷的瘦身解决方案，满足消费者的需求；二是将进一步强化对经销商的培训与支持，通过深入的沟通交流与知识共享，提升经销商的专业素养和服务能力；三是将注重服务质量的提升，确保每位消费者都能得到贴心且专业的健康指导与支持。

另有专家表示，健康消费作为消费市场中最具活力的细分领域之一，其发展不仅体现了民众生活品质与消费实力的提升，而且对于刺激内需增长和维护民生福祉具有积极作用。期待各方形成合力，促进健康消费市场稳健发展，打造覆盖全生命周期的健康消费服务体系，满足人们的健康需求。

(责编：王震、高雷)

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