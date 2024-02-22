欧兴荣

2月22日，第十四届全国冬季运动会迎来开幕后的半程节点，根据赛程安排，开幕前共产生77枚金牌，开幕后产生99枚金牌。截至目前，各代表团的运动员们奋勇争先，表现亮眼。多支南方代表团更是在冬运会参赛史上实现金牌或奖牌零的突破，备受瞩目。

2月14日，重庆选手王强在越野滑雪男子双追逐比赛中。新华社记者 赵子硕摄

2月14日进行的越野滑雪公开组男子双追逐赛中，王强以1小时15分16秒的绝对优势斩获金牌，实现重庆代表队在冬运会历史上金牌零的突破。重庆是首次组队参加全国冬运会，重庆市体育局一级巡视员张欣认为，这枚金牌是全国冰雪运动“南展西扩东进”战略在重庆落地开花的标志性成果。在该项目中获得银牌的刘荣胜，则帮助云南代表团实现冬运会越野滑雪项目奖牌零的突破。

2月18日进行的自由式滑雪公开组男子雪上技巧比赛中，王仁炟拿下银牌，这是浙江代表团在全国冬运会上该项目的最好成绩。此前的1月31日，在跳台滑雪女子青年组个人标准台比赛中，浙江代表团翁杨宁以160.7分夺得冠军，实现了浙江在全国冬季运动会跳台滑雪项目上金牌零的突破。

去年的11月27日，在钢架雪车比赛中，广西代表团张京（天津联合培养）和浙江代表团宋思姞组队夺得混合团体季军，这是广西在全国冬运会上取得的首枚奖牌。在稍后的12月17日，在男子单人雪橇项目比赛中，湖南代表团的李儆获得银牌，这也是湖南在全国冬运会上的首枚奖牌。

2月20日进行的冰壶公开组混合双人决赛中，福建组合王智宇/朱泽仰旭收获一枚银牌。福建代表队是首次组队参加全国冬运会冰壶比赛，这也是他们在冰壶项目夺得的首枚奖牌。福建冰雪项目起步较晚，福建队冰壶教练李鸿博表示，随着“带动三亿人参与冰雪运动”的效应充分显现，很多冰雪项目在南方迈入了高质量发展的新阶段。

(责编：王震、高雷)

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