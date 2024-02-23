人民网北京2月23日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部印发《关于加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》（以下简称《通知》），部署推动公路沿线充电基础设施建设，进一步落实今年交通运输更贴近民生实事。

《通知》明确，今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，持续提升公路沿线充电服务保障能力。《通知》明确了各省份建设任务，要求各省级交通运输主管部门高度重视，制定实施方案、细化任务措施、明确时间节点，确保如期完成建设任务。

根据《通知》，今年年底前，除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区充电桩覆盖率要达到100％；新建和改扩建高速公路服务区充电基础设施要与主体工程同步设计、同步建设、同步验收运行，并因地制宜推动普通国省干线公路服务区（站）建设充电基础设施。

《通知》强调，各地要提升充电设施运营服务水平，加强公路沿线充电设施日常运营维护，新投入运营的充电桩要及时接入“e路畅通”微信小程序；推动已建普通国省干线公路服务区（站）充电桩信息接入“e路畅通”微信小程序；根据公众出行规律和充电需求，逐步提高电动汽车流量大、充电需求强的高速公路服务区超快充、大功率充电基础设施设备占比。

(责编：王连香、高雷)

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