交通运输部：今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个
2024年02月23日08:55 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月23日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部印发《关于加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》（以下简称《通知》），部署推动公路沿线充电基础设施建设，进一步落实今年交通运输更贴近民生实事。
《通知》明确，今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，持续提升公路沿线充电服务保障能力。《通知》明确了各省份建设任务，要求各省级交通运输主管部门高度重视，制定实施方案、细化任务措施、明确时间节点，确保如期完成建设任务。
根据《通知》，今年年底前，除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区充电桩覆盖率要达到100％；新建和改扩建高速公路服务区充电基础设施要与主体工程同步设计、同步建设、同步验收运行，并因地制宜推动普通国省干线公路服务区（站）建设充电基础设施。
《通知》强调，各地要提升充电设施运营服务水平，加强公路沿线充电设施日常运营维护，新投入运营的充电桩要及时接入“e路畅通”微信小程序；推动已建普通国省干线公路服务区（站）充电桩信息接入“e路畅通”微信小程序；根据公众出行规律和充电需求，逐步提高电动汽车流量大、充电需求强的高速公路服务区超快充、大功率充电基础设施设备占比。
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国人民银行：保持货币政策稳健性 巩固经济回升向好态势
- 中国人民银行行长潘功胜在2024年中国人民银行工作会议上部署工作。图片来源：中国人民银行网站 2月1日，中国人民银行（以下简称“人民银行”）在其网站发布了一则消息，引起了金融市场广泛关注。…
- 两部门科学编制村庄规划 引领宜居宜业和美乡村建设
- 日前，自然资源部会同中央农村工作领导小组办公室联合印发《关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》（以下简称《通知》），明确了新的工作任务和工作要求，为科学编制村庄规划，引领宜居宜业和美乡村建设、推进乡村全面振兴提供规划指导。 《通知》运用“因地制宜、分类施策”的经验，从强化县域层面统筹、提升编制成果质量、加强土地政策融合3方面针对不同类型、不同发展阶段的村庄明确了工作任务；运用“循序渐进、久久为功”的经验，在《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》《关于进一步做好村庄规划工作的意见》的基础上进一步从分类推进规划编制、引导农民广泛参与、健全实施与保障机制3方面，明确了工作要求，逐步完善对村庄规划的指导。…
- 评论
- 关注