2月23日 中国铁路北京局预计发送旅客92.5万人
2024年02月23日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团公司（以下简称中国铁路北京局）消息，2月22日，中国铁路北京局共计发送旅客83.58万人，其中北京地区发送旅客33.7万人，到达48.2万人。
2月23日，中国铁路北京局预计发送旅客92.5万人，其中北京地区预计发送40.9万人、到达48万人。
计划增开旅客列车69对。其中，北京站19.5对，北京朝阳站7对，北京西站15.5对，北京丰台站17.5对，北京南站2.5对，北京北站3.5对，清河站1.5对。
据悉，中国铁路北京局积极推动“文明出行”系列举措，助力构建温馨和谐的春运旅途。各大火车站严格执行安全检查制度，严禁各类违禁品、危险品带上列车。拓展高铁“静音车厢”服务范围。
春运开始，中国铁路北京局新增23趟旅客列车静音车厢服务，开展“静音车厢”服务的列车，会为旅客发放静音提示卡，配备少量一次性耳机、一次性耳塞，向有需求的旅客提供，倡导旅客降低噪音，文明乘车。为重点旅客提供轮椅、担架、优先进站、便利出站一条龙服务。车站盥洗间全面推进热水器、暖宝等用水加热措施的配置，同时推进候车区域设置旅客免费充电处，优化候车环境。
同时，针对常见的车厢内不文明行为，如随意踩踏座椅、大声喧哗、外放音乐视频等，铁路部门一方面通过加强巡视管理和现场劝导，另一方面通过媒体平台播放公益广告，发起“铁路旅客文明出行倡议”，倡导旅客在旅途中互相理解、包容与尊重。
此外，还通过举办一系列文化活动，如书法家赠春联、文艺演出等，寓教于乐，弘扬传统文化的同时，深化了文明出行理念的传播。
(责编：王连香、高雷)
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