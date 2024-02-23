神舟十七号航天员乘组在轨展示青少年画作。来源：中国载人航天工程办公室

人民网北京2月23日电 （记者赵竹青）记者从中国载人航天工程办公室获悉，2月23日，第三届“天宫画展”在中国空间站开展。正在太空出差的神舟十七号航天员乘组在轨展示和介绍了新时代青少年畅想中国式现代化的美丽画卷，并向全国青少年发出邀请，相约待到中华人民共和国成立100周年时，共同见证几代人为之艰辛求索、牺牲奉献、接续奋斗的现代化中国。

画展以“孩子眼中的中国式现代化”为主题，围绕“人口规模巨大的现代化”“全体人民共同富裕的现代化”“物质文明和精神文明相协调的现代化”“人与自然和谐共生的现代化”“走和平发展道路的现代化”等中国式现代化的5个中国特色，划分专题进行展示。“小画家”们用画笔勾勒出自己心中的强国梦，描绘出自己眼中的“中国式现代化”是什么样子，用一幅幅令人神往的美丽图景，生动展现出举国同心推进中国式现代化的磅礴力量。

作为全国青少年广泛参与、依托中国空间站这一“窗口”打造的航天特色文化品牌，“天宫画展”至今已成功举办三届，在社会上特别是青少年中产生良好反响。本届画展由全国少工委办公室和中国载人航天工程新闻宣传办公室指导，中国航天基金会主办，中国航天科工二院二〇八所承办，2023年10月正式启动征集，53幅画作从2万多幅报名作品中脱颖而出，随天舟七号货运飞船进入空间站。

据介绍，本届画展主要有三大亮点：一是主题鲜明，紧紧围绕“孩子眼中的中国式现代化”，坚持思想性、艺术性和创新性相统一，承载新时代青少年强国梦想的长卷在“天宫”徐徐展开，给人以强烈的精神感染和视觉冲击。二是覆盖面广，作品出自31个省（自治区、直辖市），以及香港、澳门特别行政区的青少年之手，彰显全国各族人民对实现中国式现代化的共同期盼。三是文化味浓，画卷用丝绸制作并于新春佳节之际在中国空间站展出，充分展现出现代科技与传统文化的融合之美，使画展更具中国特色、富有文化韵味。

后续，工程主管单位将继续面向社会特别是青少年推出形式多样的特色文化活动，持续打造“航天+”主题思政课，引导广大青少年树牢远大理想、坚定中国自信、砥砺奋斗意志，为实现中华民族伟大复兴中国梦作出自己的贡献。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经